Advert

B Sınıfı Ehliyet ile 125 cc Motosiklet Düzenlemesi Çıktı mı?

Son zamanlarda gündemde olan bir konu, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilmesidir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda yürüttüğü çalışmalar sonrasında önemli bir adım atıldı.

B Sınıfı Ehliyet ile 125 cc Motosiklet Düzenlemesi Çıktı mı?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-09-2023 21:09

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonrasında, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilmesine imkan tanıyacak Karayolları Trafik Kanunu'ndaki düzenlemelerde sona yaklaşıldı.

2023 Yılına Kadar Yayımlanması Bekleniyor: Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, beklenen yönetmeliğin 2023 yılı sonuna kadar yayımlanmasını beklediklerini belirtti.

Sürücü Kurslarından Direksiyon Eğitimi Zorunluluğu: Öztürk, yeni yönetmelik taslağında, B sınıfı ehliyet sahiplerinin motosiklet direksiyon eğitimi almasının zorunlu olacağını vurguladı. "Eğitim, sınav odaklı olmayacak. Direksiyon eğitimi üzerine kurgulanmış bir program olacak. Eğitimi tamamlayan sürücülerin ehliyetleri otomatik olarak bu yetkiyle güncellenecek ve 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecekler."

Yönetmelikte Yaş Sınırı Yok: MOTED Başkanı Öztürk, yeni yönetmelikte yaş sınırının olmadığını, ancak Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bu konuyu ayrıca ele aldığını ifade etti. Ayrıca, e-ticaret platformlarına kayıtlı olan sürücülerin bu düzenlemeden faydalanamayacaklarına dikkat çekti. Öztürk, “Yönetmelik üzerindeki çalışmalar hızla ilerliyor ve 2023 yılı içerisinde yayımlanmasını umuyoruz" dedi.

Benzer Haberler
Bergen'in mezarı neden kafeste, kaç tane kilit var? Bergen'in mezarı neden kafeste, kaç tane kilit var?
Arabalar stokçuların elinde patladı! ikinci el otomobil satışları bıçak gibi kesildi Arabalar stokçuların elinde patladı! ikinci el otomobil satışları bıçak gibi kesildi
Adana Demirspor 13 eksiğe rağmen Beşiktaş'ı sahadan sildi! Tarihi skor 4-2 Adana Demirspor 13 eksiğe rağmen Beşiktaş'ı sahadan sildi! Tarihi skor 4-2
AÖF öğrencileri vergi indiriminden yararlanabilecek mi? Açıköğretim vergisiz telefon alabilir mi? AÖF öğrencileri vergi indiriminden yararlanabilecek mi? Açıköğretim vergisiz telefon alabilir mi?
Adana Demirspor Tarih Yazdı Adana Demirspor Tarih Yazdı
Sabahları bebek gibi uyanmak için 10 ipucu Sabahları bebek gibi uyanmak için 10 ipucu
ÇOK OKUNANLAR
Günlük burç yorumları 24 Eylül 2023: O burçlar için tehlike çanları çalıyor
  • 23-09-2023 23:51

Günlük burç yorumları 24 Eylül 2023: O burçlar için tehlike çanları çalıyor

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ebru Özge Özen kimdir?
  • 25-09-2023 14:31

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ebru Özge Özen kimdir?

Club Brugge 1-1 Beşiktaş özet ve golleri EXXEN
  • 22-09-2023 00:01

Club Brugge 1-1 Beşiktaş özet ve golleri EXXEN

Yalı Çapkını Dizisinde Sular Durulmayacak! Ferit'in Talih'i Aklını Başından Alacak
  • 22-09-2023 15:21

Yalı Çapkını Dizisinde Sular Durulmayacak! Ferit'in Talih'i Aklını Başından Alacak

AÖF öğrencileri vergi indiriminden yararlanabilecek mi? Açıköğretim vergisiz telefon alabilir mi?
  • 27-09-2023 21:22

AÖF öğrencileri vergi indiriminden yararlanabilecek mi? Açıköğretim vergisiz telefon alabilir mi?