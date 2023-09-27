B Sınıfı Ehliyet ile 125 cc Motosiklet Düzenlemesi Çıktı mı?

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonrasında, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilmesine imkan tanıyacak Karayolları Trafik Kanunu'ndaki düzenlemelerde sona yaklaşıldı.

2023 Yılına Kadar Yayımlanması Bekleniyor: Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, beklenen yönetmeliğin 2023 yılı sonuna kadar yayımlanmasını beklediklerini belirtti.

Sürücü Kurslarından Direksiyon Eğitimi Zorunluluğu: Öztürk, yeni yönetmelik taslağında, B sınıfı ehliyet sahiplerinin motosiklet direksiyon eğitimi almasının zorunlu olacağını vurguladı. "Eğitim, sınav odaklı olmayacak. Direksiyon eğitimi üzerine kurgulanmış bir program olacak. Eğitimi tamamlayan sürücülerin ehliyetleri otomatik olarak bu yetkiyle güncellenecek ve 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecekler."

Yönetmelikte Yaş Sınırı Yok: MOTED Başkanı Öztürk, yeni yönetmelikte yaş sınırının olmadığını, ancak Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bu konuyu ayrıca ele aldığını ifade etti. Ayrıca, e-ticaret platformlarına kayıtlı olan sürücülerin bu düzenlemeden faydalanamayacaklarına dikkat çekti. Öztürk, “Yönetmelik üzerindeki çalışmalar hızla ilerliyor ve 2023 yılı içerisinde yayımlanmasını umuyoruz" dedi.