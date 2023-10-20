Azı karar çoğu zarar vitamin deposu havucun bilinmeyen faydaları

Havuç, bol miktarda A vitamini içerir ve bağışıklık sistemimizi güçlendirir. İçerisinde beta karoten, lif, K1 vitamini, antioksidanlar ve potasyum bulunan havuç, kanser riskini azaltmaya yardımcı olur ve yaraların daha hızlı iyileşmesini destekler. Bu nedenle günlük beslenme rutinimizde havuca yer vermekte fayda var.

Çiğ havuçlar veya taze havuç suyu, sağlığımıza sayısız fayda sağlar. Bu mucizevi sebzeler, vücudumuzun antioksidan kapasitesini artırır ve kalın bağırsak, prostat, meme, yemek borusu kanseri gibi birçok kansere karşı koruyucu etki sunar. Sindirim sistemi sağlığınız için havuçlar harika bir seçenek!

Havuç gibi sağlıklı bir gıdanın dengeli bir şekilde tüketilmesi önemlidir. Aşırı A vitamini alımı vücutta birikmeye neden olabilir ve fazla tüketmek yerine günlük olarak 1 ya da 2 orta boy havuç tüketmek yeterli olacaktır. Bu şekilde hem faydalı hem de zararlı etkilerden kaçınabilirsiniz.

Havuç çorbası yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler oldukça basit ve her evde bulunabilir. İşte tarif:

Malzemeler:

2 küçük soğan

4 orta boy havuç

1 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı un

5 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay bardağı süt (oda sıcaklığında)

Yapılışı: