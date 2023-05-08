Azerbaycan'da Hadise rüzgarı esti!

Türkiye sınırları dışına verdiği konserlerinde büyük başarılara imza atan Hadise, giydiği Alexandre Vauthier imzalı beyaz tulumu ile göz kamaştırdı.

Sahne arkasında yer alan led’lerde gösterilen kısa bir video tanıtımı sonrası ‘Aşk Kaç Beden Giyer’ ile şarkısı ile konserine başlayan Hadise coşkusu ve enerjisi ile herkesi büyüledi.

Konserde Hadise; ‘Farkımız Var’, ‘Şampiyon’, ‘Nerdesin Aşkım’, ‘Sıfır Tolerans’, ‘Deli Oğlan’, 'Prenses' gibi hit şarkılarını söyledi

Hadise Bakü’de sahnede bir sürpriz yaparak; arabasına yatak yorgan yükleyerek Azerbaycan’dan deprem bölgesine gelen yardımın simgesi Server Beşerli’yi sahneye davet ederek teşekkür etti.

Dansçıları ve sahne şovu ile yine büyük bir konsere imza atan Hadise, unutulmaz ders niteliğindeki performansı ile seyircisinin hafızasında yer etti.