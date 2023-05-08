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Azerbaycan'da Hadise rüzgarı esti!

Sahne performansı ve şarkıları ile fark yaratan Türk pop müziğinin en güçlü kadın temsilcilerinden Hadise, ikinci defa sahne aldığı ve yine biletleri günler öncesi tükenen Bakü konserinde fırtına gibi esti. Bakü Kongre Merkezi’nde sahne alan Hadise’yi 4000 kişi gözünü kırpmadan her bir şarkısına eşlik ederek izledi.

Azerbaycan'da Hadise rüzgarı esti!
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 08-05-2023 11:59

Türkiye sınırları dışına verdiği konserlerinde büyük başarılara imza atan Hadise, giydiği  Alexandre Vauthier imzalı beyaz tulumu ile göz kamaştırdı.

 

Sahne arkasında yer alan led’lerde  gösterilen kısa bir video tanıtımı sonrası ‘Aşk Kaç Beden Giyer’ ile şarkısı ile konserine başlayan Hadise coşkusu ve enerjisi ile herkesi büyüledi. 

Konserde Hadise; ‘Farkımız Var’, ‘Şampiyon’, ‘Nerdesin Aşkım’, ‘Sıfır Tolerans’, ‘Deli Oğlan’, 'Prenses' gibi hit şarkılarını söyledi

Hadise Bakü’de sahnede bir sürpriz yaparak; arabasına yatak yorgan yükleyerek Azerbaycan’dan deprem bölgesine gelen yardımın simgesi Server Beşerli’yi sahneye davet ederek teşekkür etti.

 

Dansçıları ve sahne şovu ile yine büyük bir konsere imza atan Hadise, unutulmaz ders niteliğindeki performansı ile seyircisinin hafızasında yer etti.

Fit İrem Derici!