Aytaç Şaşmaz'dan Cemre Baysel'li aile pozu!

Başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, yeni yaşını Kuruçeşme’de düzenlenen özel bir doğum günü partisinde kutladı. Geceye eşi Hande Ünal’ın yanı sıra kardeşi Aytaç Şaşmaz ve onun sevgilisi Cemre Baysel de katıldı. Şaşmaz ailesi ve yakın dostlarının eşlik ettiği kutlama, samimi anlara sahne oldu.

Mekan çıkışında gazetecilerin sorularına cevap vermek istemeyen Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel, evlilikle ilgili gelen sorulara yalnızca “İyi geceler” diyerek hızlıca araçlarına yöneldi. Çiftin bu tavrı, ilişki hakkındaki merakları daha da artırdı.

Aytaç Şaşmaz, abisi İsmail Ege Şaşmaz ve yengesi Hande Ünal ile sevgilisi Cemre Baysel'in bir arada olduğu kareyi sosyal medya hesabında paylaştı. Fotoğrafa, "Nasıl anlatsam" notunu düşen oyuncunun paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Kardeşinin doğum gününde hem sevgilisi hem de ailesiyle keyifli vakit geçiren Aytaç Şaşmaz'ın bu paylaşımı, hayranlarını oldukça duygulandırdı. Şaşmaz kardeşlerin güçlü aile bağları bir kez daha takdir topladı.

Doğum günü partisinde eğlenceli anların yaşandığı ve renkli görüntülerin ortaya çıktığı geceden paylaşılan kareler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.