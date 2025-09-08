Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk’ün Başrolde Olduğu “Kaosun Anatomisi” Sezon Fragmanı Yayınlandı

HBO Max’te 26 Eylül’de başlıyor

Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olan “Kaosun Anatomisi”, seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk’ün başrollerinde yer aldığı Max Original dizisi, yayınlanan sarsıcı fragmanıyla sosyal medyada gündem oldu. Erol Babaoğlu ve Diren Polatoğulları gibi başarılı isimlerin de kadroda yer aldığı proje, 26 Eylül’de HBO Max’te izleyici karşısına çıkacak.

Konusu dikkat çekiyor

Dizi; suç, dram ve aksiyon türlerini bir araya getiriyor. Hikâye, acil serviste görev yapan idealist bir doktor olan Ozan ile Türkiye’nin en güçlü yasa dışı liderlerinden Kenan’ın kesişen yolları etrafında şekilleniyor. Bu beklenmedik karşılaşma, iki karakterin hayatını da geri dönüşü olmayan bir şekilde değiştirecek.

Güçlü oyuncu kadrosu

Başrollerdeki Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk’ün yanı sıra dizide; Meriç Rakalar, İlker Kızmaz, Derin Beşikçioğlu, Ahmet Galip Erdal, Onur Yalçınkaya, Beyti Engin, Deniz Barut, Serkan Taştemur, Yüksel Aksu gibi önemli oyuncular da bulunuyor. Kadronun genişliği ve kalitesi, diziyi sezonun en iddialı projelerinden biri haline getiriyor.

Yönetmen koltuğunda Ekin Pandır

Sıfır Bir Yapım tarafından hazırlanan dizinin yönetmenliğini Ekin Pandır üstleniyor. Deneyimli yönetmen, seyircilere karanlık ve çıkışı olmayan bir dünyanın kapılarını aralayacak. Fragmandaki etkileyici sahneler, dizinin atmosferine dair şimdiden güçlü ipuçları verdi.

Yeni sezonun merakla beklenen yapımı

Fragman yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Dizi, yalnızca hikâyesiyle değil, oyunculuk performanslarıyla da büyük beğeni toplayacağa benziyor. “Kaosun Anatomisi”, seyircileri karanlık bir dünyaya davet ediyor ve 26 Eylül’de ekranlara gelecek.