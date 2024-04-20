Aytaç Şaşmaz: 'Londra tatili rehabilitasyon süreci oldu'

Ünlü oyuncu Aytaç Şaşmaz, Nişantaşı'nda görüntülendi. Londra'da geçirdiği tatilden bahseden Şaşmaz, boynundaki kolyeye takılı yüzük hakkında açıklamalarda bulundu.

Aytaç Şaşmaz: 'Londra tatili rehabilitasyon süreci oldu'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-04-2024 10:23

Genç oyuncu Aytaç Şaşmaz, Londra tatilinden yeni döndüğünü ve bu sürecin kendisi için bir rehabilitasyon olduğunu söyledi. Dinlenmek ve gitmesi gereken yerleri ziyaret etmek için Londra'yı tercih ettiğini belirten Şaşmaz, bu sürecin hem dil pratiği yapması hem de kafa dinlemesi için fırsat olduğunu ifade etti.

25 yaşındaki oyuncunun boynundaki kolyeye bağlı yüzük dikkat çekerken, konuyla ilgili sorulan soruları yanıtlayan Şaşmaz, yüzüğünün özel bir anlamı olmadığını belirtti ve sadece kendince bir değeri olduğunu dile getirdi.

Son dönemde bazı erkek ünlülerin etek giymesine ilişkin de görüşlerini paylaşan Şaşmaz, bu tarzı tercih edenlere saygı duyduğunu ifade etti. Kendisinin deri çekici giyinmeyi tercih ettiğini belirten Şaşmaz, rol gereği olsa da etek giyebileceğini ancak kendi tarzında etek giymeyi düşünmediğini söyledi. Ancak zamanla tercihlerinin değişebileceğini belirten oyuncu, daha çok düz renkleri tercih ettiğini ve çok desenli giysilerden hoşlanmadığını dile getirdi.

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