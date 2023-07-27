Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı ve Bodrum'da tatil keyfi

Türkiye'nin eski mankenlerinden Aysun Kayacı, uzun bir süre sonra yeniden kameralara takıldı. 2012 yılında iş insanı Efe Kapancı ile evlenip Londra'ya yerleşerek daha sakin bir yaşama yönelen ünlü model, yıllar sonra Bodrum'da görüntülendi. Tatil beldesi Türkbükü'nde yer alan evinin iskelesinde arkadaşlarıyla keyifli anlar yaşayan Kayacı, gazetecilerin objektiflerine yansıdı.

Eski manken, deniz keyfi yaparken ve dans ederken objektiflere yansıyan güzellik, hala aynı çekiciliğini ve zarafetini koruduğunu gösterdi. Uzun bir süredir kamuoyundan uzakta olan Aysun Kayacı, eski günlerindeki kadar enerjik ve neşeli olduğunu kanıtladı. Tatilin tadını çıkaran Kayacı, arkadaşlarıyla birlikte denize girerek serinledi.

Efe Kapancı ile evliliği sonrasında iş hayatından uzaklaşıp daha özel bir yaşamı seçen Aysun Kayacı, zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak hayranlarıyla iletişimini sürdürmüştü. Ancak, son dönemde nadir görülen bu güzel mankenin Bodrum'da ortaya çıkması, magazin dünyasını heyecanlandırdı.

Aysun Kayacı'nın yıllar sonra tekrar Türkiye'de görünmesi, hayranları için de sevindirici bir gelişme oldu.

Şu an için Aysun Kayacı'nın gelecek planları hakkında resmi bir açıklama olmasa da, hayranları ve sevenleri, onun güzellik ve zarafet dolu dünyasına geri dönmesini dört gözle bekliyor.



