Ayşegül Aldinç'ten büyüleyici konser

Uzun bir aradan sonra sahne alan Aldinç şıklığı ve zarafetiyle göz kamaştırdı.





Performansı, şarkılar arası samimi sohbetleri ve sahnedeki doğal tavırları, konserin sıcak ve içten bir atmosferde geçmesini sağladı.Durum Leyla, “Beni Hatırla, Alimallah, Yanlışsın, Kara Sevda gibi hitleri seyircileri tarafından hep bir ağızdan söylenip coşkuyla karşılandı.

Yakın zamanda üzerinde çalıştığı sürpriz şarkıları yayınlayacağı müjdesini veren Aldinç', izleyenler arasında Birce Akalay'da vardı. Aldinç daha sonra Akalay'ı sahne davet ederek birlikte şarkı söylediler.