Ayşegül Aldinç'ten büyüleyici konser

Bodrum'un kültür, sanat, gastronomi ve eğlenceyi aynı çatı altında toplayan İnspera'sında Gastro Blau'da, Türk pop müziğinin güçlü yorumcularından Ayşegül Aldinç büyüleyici sesi ve performansıyla muhteşem bir müzik şöleni sundu.

Ayşegül Aldinç'ten büyüleyici konser
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 04-09-2024 13:11

Uzun bir aradan sonra sahne alan Aldinç şıklığı ve zarafetiyle göz kamaştırdı.


Performansı, şarkılar arası samimi sohbetleri ve sahnedeki doğal tavırları, konserin sıcak ve içten bir atmosferde geçmesini sağladı.Durum Leyla, “Beni Hatırla, Alimallah, Yanlışsın, Kara Sevda gibi hitleri  seyircileri tarafından hep bir ağızdan söylenip coşkuyla karşılandı. 

Yakın zamanda üzerinde çalıştığı sürpriz şarkıları yayınlayacağı müjdesini veren Aldinç', izleyenler arasında Birce Akalay'da vardı. Aldinç daha sonra Akalay'ı sahne davet ederek birlikte şarkı söylediler.