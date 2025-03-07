Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli boşanıyor mu?

2017’de nikah masasına oturan Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli’nin evliliği çatırdadı. Evlerini ayıran çift boşanmak için düğmeye bastı. Oyuncu çiftin Müjgan adında bir kızı var

Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli boşanıyor mu?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-03-2025 08:38

2017 yılında nikah masasına oturan ve mutlu evlilikleriyle dikkat çeken oyuncu çift Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli’nin yollarını ayırdığı iddia edildi. Uzun süredir sosyal medyada romantik paylaşımlarıyla hayranlarının beğenisini kazanan çiftin, evlerini ayırdığı ve boşanma kararı aldığı konuşuluyor.

Bir süredir birlikte görüntü vermeyen çiftin ayrılık kararı aldığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Müjgan adında bir kızları olan Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli’nin, henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadığı öğrenildi.

Çiftin hayranları, bu iddiaların asılsız olmasını dilerken, gözler Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli’den gelecek açıklamaya çevrildi.

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