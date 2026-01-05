Ayşe Şeyma Keten’den İbrahim Selim İtirafı: "Gözlerin Işıldamasının Karşılığını Onda Buldum"

İbrahim Selim'in nişanlısı Ayşe Şeyma Keten'den aşk dolu açıklamalar! "İbrahim'i tanıyınca gözlerim ışıldadı" diyen Keten, ilk görüşte aşkın detaylarını anlattı. İşte o romantik itiraflar...

Ayşe Şeyma Keten’den İbrahim Selim İtirafı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-01-2026 09:39

Ekranların sevilen ismi İbrahim Selim ile evlilik yolunda ilk adımı atan Ayşe Şeyma Keten, magazin dünyasında büyük ilgi uyandıran aşk hikâyelerinin perde arkasını anlattı. Geçtiğimiz günlerde aldıkları evlilik kararıyla gündeme oturan çiftten Keten, ünlü oyuncuya duyduğu aşkı romantik sözlerle dile getirdi.

"Kendimi Aşka Kapatmıştım"

Ayşe Şeyma Keten, İbrahim Selim ile tanışmadan önce duygusal dünyasında farklı bir noktada olduğunu itiraf etti. "Olacağı varsa oluyor" diyen Keten, ilk karşılaşma anını şu sözlerle özetledi:

"Eskiden insanlar bana hep gözlerimin ışıldadığını söylerdi; İbrahim’i tanıyınca bu ifadenin gerçek karşılığını buldum. Kendimi aşka tamamen kapattığım bir dönemde karşılaştık ama hayat işte..."

"Büyüleyici Bir Enerjisi Var"

İbrahim Selim'in sadece bir partner değil, aynı zamanda güven veren bir figür olduğunu vurgulayan Keten, müstakbel eşinin karakterine hayranlığını gizlemedi:

  •  "Onun enerjisi ve hitabeti gerçekten büyüleyici."

  •  "İbrahim sadece çok âşık olduğum biri değil, aynı zamanda bana sonsuz güven veren bir yol arkadaşı."

"Neşemiz Bol Olsun"

Çift, evlilik kararını geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden; "Biz yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Eşlik eden, edecek olan herkesin neşesi bol olsun" notuyla duyurmuştu. İbrahim Selim’in hayranları, bu sürpriz evlilik haberini binlerce tebrik mesajıyla kutladı.

Benzer Haberler
Magazin Dünyasında Şok Dalga: Doğukan Güngör Gözaltına Alındı! Magazin Dünyasında Şok Dalga: Doğukan Güngör Gözaltına Alındı!
Pınar Deniz’den Pınar Deniz’den "Zor" İtirafı: "Kaan Olmasa Çok Zorlanırdım!"
Survivor 2026’da İlk Veda: Selen Görgüzel Adadan Elendi! Survivor 2026’da İlk Veda: Selen Görgüzel Adadan Elendi!
Ece Vahapoğlu’ndan Güzel Haber: Ece Vahapoğlu’ndan Güzel Haber: "Operasyonum Başarıyla Geçti"
Ekranların Yeni Fenomeni Geliyor! Nejat İşler, Başkomser Nevzat mı Oluyor? Ekranların Yeni Fenomeni Geliyor! Nejat İşler, Başkomser Nevzat mı Oluyor?
Settar Tanrıöğen’den Korkunç İtiraf: Settar Tanrıöğen’den Korkunç İtiraf: "Beynim Kanarken Sahnemi Bitirmeye Çalıştım!"
ÇOK OKUNANLAR
Icardi’den İstanbul’da Kar Keyfi: Yeni Aşkıyla Bahçeye Koştu!
  • 31-12-2025 13:20

Icardi’den İstanbul’da Kar Keyfi: Yeni Aşkıyla Bahçeye Koştu!

Aybüke Pusat’tan
  • 31-12-2025 14:50

Aybüke Pusat’tan "Dünya Turu" Tadında 2025 Özeti!

Ekranların Yeni Fenomeni Geliyor! Nejat İşler, Başkomser Nevzat mı Oluyor?
  • 03-01-2026 17:50

Ekranların Yeni Fenomeni Geliyor! Nejat İşler, Başkomser Nevzat mı Oluyor?

Survivor 2026’da İlk Veda: Selen Görgüzel Adadan Elendi!
  • 05-01-2026 10:05

Survivor 2026’da İlk Veda: Selen Görgüzel Adadan Elendi!

Azra Akın’ın Yılbaşı Planı Belli Oldu:
  • 31-12-2025 13:52

Azra Akın’ın Yılbaşı Planı Belli Oldu: "Yine Evdeyiz!"