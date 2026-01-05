Ayşe Şeyma Keten’den İbrahim Selim İtirafı: "Gözlerin Işıldamasının Karşılığını Onda Buldum"

Ekranların sevilen ismi İbrahim Selim ile evlilik yolunda ilk adımı atan Ayşe Şeyma Keten, magazin dünyasında büyük ilgi uyandıran aşk hikâyelerinin perde arkasını anlattı. Geçtiğimiz günlerde aldıkları evlilik kararıyla gündeme oturan çiftten Keten, ünlü oyuncuya duyduğu aşkı romantik sözlerle dile getirdi.

"Kendimi Aşka Kapatmıştım"

Ayşe Şeyma Keten, İbrahim Selim ile tanışmadan önce duygusal dünyasında farklı bir noktada olduğunu itiraf etti. "Olacağı varsa oluyor" diyen Keten, ilk karşılaşma anını şu sözlerle özetledi:

"Eskiden insanlar bana hep gözlerimin ışıldadığını söylerdi; İbrahim’i tanıyınca bu ifadenin gerçek karşılığını buldum. Kendimi aşka tamamen kapattığım bir dönemde karşılaştık ama hayat işte..."

"Büyüleyici Bir Enerjisi Var"

İbrahim Selim'in sadece bir partner değil, aynı zamanda güven veren bir figür olduğunu vurgulayan Keten, müstakbel eşinin karakterine hayranlığını gizlemedi:

"Onun enerjisi ve hitabeti gerçekten büyüleyici."

"İbrahim sadece çok âşık olduğum biri değil, aynı zamanda bana sonsuz güven veren bir yol arkadaşı."

"Neşemiz Bol Olsun"

Çift, evlilik kararını geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden; "Biz yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Eşlik eden, edecek olan herkesin neşesi bol olsun" notuyla duyurmuştu. İbrahim Selim’in hayranları, bu sürpriz evlilik haberini binlerce tebrik mesajıyla kutladı.