Ayşe Boyner Anne Oldu! Oğluna Verdiği İsim Dikkat Çekti

Mutlu Haberi Sevenleriyle Paylaştı

Ünlü iş insanı Ayşe Boyner ile eşi Metin Anter, ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Geçtiğimiz Haziran ayında evlenen çift, uzun süredir heyecanla bekledikleri oğullarına kavuştu. Boyner ve Anter çifti, doğum haberini yakın çevreleriyle paylaşırken sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Bebeğin Adı: Rafael Rumi

Çift, oğullarına Rafael Rumi adını verdi. Hem anlamı hem de orijinalliğiyle dikkat çeken bu isim, sosyal medyada gündem oldu. Boyner’in yakın dostları, çiftin bu özel anına dair mutluluk mesajları yayınladı.

Boyner Ailesinde Büyük Sevinç

Boyner ailesi, yeni üyelerinin gelişiyle büyük bir sevinç yaşıyor. Ayşe Boyner’in annelik heyecanı çevresindekiler tarafından da paylaşılıyor. İş dünyasında aktif rol alan Boyner’in, anne olduktan sonra kısa bir süre dinlenip ardından iş hayatına dönmesi bekleniyor.

Haziran Nikahı Sonrası Mutlu Bir Başlangıç

Ayşe Boyner ve Metin Anter, Haziran ayında sade ama şık bir törenle nikâh masasına oturmuştu. Düğünden aylar sonra gelen bebek haberi, çiftin mutluluklarını ikiye katladı. Yakın çevrelerinden edinilen bilgilere göre Ayşe Boyner ve eşi, anne-babalık sürecine büyük bir heyecanla hazırlanmıştı.

Sosyal Medyada Tebrik Yağmuru

Doğum haberinin duyulmasıyla birlikte sosyal medya tebrik mesajlarıyla doldu. Ünlü isimler ve sevenleri, çifte “mutluluklar” dileyerek yorumlarda bulundu.