Ayşe Barım’ın davasında adliye önü ünlülerle doldu

Ünlü menajer Ayşe Barım, uzun süredir gündemde yer alan davası kapsamında bugün ilk kez hâkim karşısına çıktı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya sanat dünyasından birçok tanınmış isim katıldı. Gezi Parkı olaylarıyla ilişkilendirilen dosyada, Barım hakkında “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” suçlaması bulunuyor.

Sanat dünyası Barım’ı yalnız bırakmadı

Sabah saatlerinden itibaren adliye çevresinde yoğunluk başladı. Ünlü oyuncular Birce Akalay, Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Bergüzar Korel, Hakan Kurtaş, Metin Akdülger ve Birkan Sokullu, Barım’a destek olmak amacıyla duruşmaya katıldı.

Mahkeme salonunun önü adeta kırmızı halıya döndü. Kameralar, oyuncuların adliyeye girişini saniye saniye kaydetti. Sosyal medyada da bu görüntüler geniş yankı buldu.