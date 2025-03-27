Ayrılığa Dayanamadılar! Halil İbrahim Ceyhan ve Rüya Coriç Barıştı

Halil İbrahim Ceyhan ve Rüya Coriç, 3 aylık İlişkilerini noktaladıktan sonra yeniden bir araya geldi. Ayrılık sürecine fazla dayanamayan çift, aşkına ikinci bir şans verme karanı aldı. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, barışma süreci romantik bir jestle başladı.

Halil İbrahim Ceyhan'dan Romantik Jest!

Halil İbrahim Ceyhan, barışmak için Rüya Coriç'e özel bir sürpriz hazırladı. Ceyhan'ın gönderdiği çiçek, Coriç'in kalbini tekrar fethetti. Bu romantik hareket, sosyal medyada da genç oyuncunun takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Doğum Günü Paylaşımı Barışmanın Sinyalini Verdi

Rüya Coriç, doğum gününde sosyal medya hesabından çiçekli bir fotoğraf paylaştı. Bu gönderi, çiftin yeniden bir araya geldiği yönünde yorumlara neden oldu. Takipçileri, "Bu aşkın gücünü biliyoruz, hep mutlu olun!" ve "Gerçek aşk her zaman kazanır!" gibi mesajlarla çifte destek verdi.

Sosyal Medyada Destek Yağdı

İkilinin barışması sosyal medyada da büyük yankı uyandı. Takipçileri, "Bu aşkın gücüné inancımız tam!" yorumlarıyla çifte destek mesajları gönderdi.