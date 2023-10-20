AYM adaletsizliği ortadan kaldırdı! Anne de artık o davayı açabilecek

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan bir karara göre, Ankara 18'inci Aile Mahkemesi, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 286'ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan 'soybağının reddi davasını açma hakkının koca ile çocuğa tanınmasına karşılık anneye tanınmamasının' Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürerek iptal davası açtı. Bu karar, toplumsal eşitlik ve hukuk devleti ilkesi açısından önemli bir adımı temsil ediyor.

Dava dilekçesinde, bu durumun hukuk devleti ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmadığı, anne tarafından soybağının reddi talebiyle yargı mercilerine başvurulamamasının hak arama özgürlüğünün ihlali olduğu belirtildi. Yüksek Mahkeme, bu önemli konuyu görüşerek, söz konusu kanundaki hükmün iptaline ve iptal kararının dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.

Resmi Gazete'de yayınlanan bu karar, toplumsal cinsiyet eşitliği ve hukukun üstünlüğü ilkesi açısından önemli bir gelişme olarak kabul edilmektedir. Kararın yürürlüğe girmesinin ardından, anneler de artık soybağının reddi davası açma hakkına sahip olacaklar. Bu adım, Türkiye'de hukukun evrensel ilkelerine uygunluğunun bir göstergesi olarak önemli bir adımı temsil etmektedir.

Türkiye Adalet Mahkemeleri (AYM), çocuk ile baba arasındaki soybağı ilişkisinin ortadan kaldırılması amacıyla soybağının reddi davasını açabilecek kişilerin sınırlı olarak belirlendiği bir karara imza attı. Bu kararda, annenin bu tür davayı açma hakkının olmadığı vurgulandı.

AYM'nin kararında, kanunda belirtilen çerçevede annenin doğurduğu çocuğunun kocadan olmadığını ileri sürerek yargı mercilerine başvurma imkanının bulunmadığı ifade edildi. Bu kararla birlikte ergin olmayan bir çocuğa atanacak kayyımın dahi atama kararının kendisine tebliğinden itibaren bir yıl içinde soybağının reddi davası açabilmesine imkan tanındığı belirtildi.

AYM'nin bu kararıyla ilgili olarak anne tarafından yargı mercilerine başvurulmasına imkan tanımayan kanun hükmünün, özel hayata saygı gösterilmesini isteme hakkı bağlamında etkili başvuru hakkının ihlali olduğuna işaret edildi. Kararda, bu hükmün Anayasa'ya aykırı olduğu da bildirildi.