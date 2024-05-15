Aygün Kazımova & Genco Ecer'den 'maşallah' dedirten şarkı

Azerbaycan’ın uluslararası tanınan Pop Divası Aygün Kazımova ile  yazdığı hit şarkılarla müzik dünyasına damgasını vuran  ünlü pop yıldızı Genco Ecer’in düet  yaptığı  “Maşallah” şarkısı Dmc etiketiyle tüm dijital mecralarda yerini aldı.

Aygün Kazımova & Genco Ecer'den 'maşallah' dedirten şarkı
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 15-05-2024 15:53

Azerbaycan’ın uluslararası tanınan Divası Aygün Kazımova ve  Ünlü pop yıldızı Genco Ecer’in   şarkının bir kısmını paylaşmasıyla Türkiye ve Azerbaycan Tiktok lirik sayfalarının ilgisini çekti.Şarkı çıkmadan binlerce video çekildi.  Türkiye ve Azerbaycan dostluk projesi olarak işaret edilen şarkı iki ülke arasındaki dostluğa “Maşallah “dedirtti.

Bu  yılın motivasyon şarkılarından biri olarak uzun süre  hafızlardan çıkmayacak olan  sözü ve bestesi Genco Ecer’e ait olan “Maşallah” şarkısına ünlü yönetmen Selim Akar tarafından  klip çekildi.

Senarosu ve  tarzı ile izleyenlere görsel bir  çeşitlilik sunan yeni dünya trendlerinin bağımsızlık planlarını içerisinde barındıran “ Maşallah” klibi  İstanbul’da Beykoz Kundura Fabrikasında  40 kişilik ekip tarafından çekildi. Genco Ecer son yıllarda Benden 1 Tane Daha Yok, Çatla, Hop Hop , Milyonda bir ,  Beni bilen iyi biliyor gibi yazdığı hit şarkılarla müzik dünyasına adından sıkça söz ettirmişti.Şimdi ise Aygün Kazımova & Genco Ecer “ Maşallah “  düeti ile çok konuşulacak bir rekor için tüm dijitallerde yerini aldı.

Klipte farklı karakterlerle kamera karşına geçen  Azerbaycan’ın uluslararası tanınan Pop Divası Aygün Kazımova’nın kırmızı elbisesi dev örgü saçlarıyla efsaneleştiği ikonik imajı  eşsizliğin  simgesi oldu.

Diva Aygün Kazımova ve Genco Ecer  “Maşallah” klibine katkılarından dolayı  dünyaca ünlü modacı Rufat İsmail’e özel teşekkür ettiler.