Aygün Kazımova & Genco Ecer'den 'maşallah' dedirten şarkı

Azerbaycan’ın uluslararası tanınan Divası Aygün Kazımova ve Ünlü pop yıldızı Genco Ecer’in şarkının bir kısmını paylaşmasıyla Türkiye ve Azerbaycan Tiktok lirik sayfalarının ilgisini çekti.Şarkı çıkmadan binlerce video çekildi. Türkiye ve Azerbaycan dostluk projesi olarak işaret edilen şarkı iki ülke arasındaki dostluğa “Maşallah “dedirtti.

Bu yılın motivasyon şarkılarından biri olarak uzun süre hafızlardan çıkmayacak olan sözü ve bestesi Genco Ecer’e ait olan “Maşallah” şarkısına ünlü yönetmen Selim Akar tarafından klip çekildi.

Senarosu ve tarzı ile izleyenlere görsel bir çeşitlilik sunan yeni dünya trendlerinin bağımsızlık planlarını içerisinde barındıran “ Maşallah” klibi İstanbul’da Beykoz Kundura Fabrikasında 40 kişilik ekip tarafından çekildi. Genco Ecer son yıllarda Benden 1 Tane Daha Yok, Çatla, Hop Hop , Milyonda bir , Beni bilen iyi biliyor gibi yazdığı hit şarkılarla müzik dünyasına adından sıkça söz ettirmişti.Şimdi ise Aygün Kazımova & Genco Ecer “ Maşallah “ düeti ile çok konuşulacak bir rekor için tüm dijitallerde yerini aldı.

Klipte farklı karakterlerle kamera karşına geçen Azerbaycan’ın uluslararası tanınan Pop Divası Aygün Kazımova’nın kırmızı elbisesi dev örgü saçlarıyla efsaneleştiği ikonik imajı eşsizliğin simgesi oldu.

Diva Aygün Kazımova ve Genco Ecer “Maşallah” klibine katkılarından dolayı dünyaca ünlü modacı Rufat İsmail’e özel teşekkür ettiler.