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Aydın KYK Yurdu Asansör Kazası: Genç Bir Hayat Kaybedildi

Aydın KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana gelen asansör kazasında bir öğrenci yaşamını yitirdi. Olayla ilgili detaylı incelemeler devam ederken, yurt müdürü görevden alındı.

Aydın KYK Yurdu Asansör Kazası: Genç Bir Hayat Kaybedildi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 26-10-2023 14:18

Aydın KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana gelen asansör kazası sonrası bir öğrenci yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, kapasitesi 15 kişi olan asansöre 16 öğrenci bindi. Teknik bir arıza nedeniyle asansör düştü.

Vali Yakup Canbolat'tan Açıklama

Olayın detaylarına dair bilgi veren Aydın Valisi Yakup Canbolat, 15 kişilik asansöre 16 öğrencinin bindiği ve asansörün hareket ettiği sırada bir öğrencinin kapıda sıkışarak hayatını kaybettiğini belirtti. Vali Canbolat, diğer öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturmanın devam ettiğini dile getirdi.

Asansörün Bakımı Yapılmıştı

Vali Canbolat, asansörün son bakımının 21 Eylül'de yapıldığına dikkat çekerek, olayın nedenlerinin tam olarak belirlenmesi için ayrıca bir idari inceleme başlatıldığını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan bu üzücü olay sonrası yurt müdürünün açığa alındığını ve olayla ilgili olarak ayrı bir inceleme başlatıldığını belirtti. Bakanlık, incelemeler sonucunda ihmali olanların tespit edilmesi durumunda gerekli işlemlerin yapılacağını kamuoyu ile paylaştı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleşen elim hadise ile ilgili incelemeler devam etmektedir.İlk belirlemelere göre zemin katta bulunan asansörün kayması sonucu gerçekleştiği tespit edilen olayda, 15 evladımızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmiştir. Bir öğrencimiz panik halinde asansörden çıkmaya çalışırken maalesef hayatını kaybetmiştir. Öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Yaşanan süreçle ilgili adli ve idari soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir. Bakanlığımız tarafından yurt müdürü açığa alınmış olup, olayla ilgili müfettiş görevlendirilerek gerekli incelemeler başlatılmıştır. İncelemeler neticesinde varsa ihmali tespit edilen sorumlular hakkında gereği yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

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