Ayça Varlıer'den dikkat çeken yaz tatili pozları

Güzelliği ve zarafetiyle her daim dikkatleri üzerine çeken Varlıer, sosyal medyada paylaştığı havuz başı pozlarıyla yine gündem oldu.

Yaz güneşinin keyfini çıkaran ünlü isim, fit görünümü ve tarzıyla hayranlarından tam not aldı. Cesur ve şık bikinisiyle objektiflere poz veren Varlıer’in fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri tarafından "güzelliğinle büyülüyorsun" gibi övgü dolu yorumlar yağdı.