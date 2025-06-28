Ayça Varlıer ve Betül Demir Akyaka’da Kitesurf Rüzgârına Kapıldı!

Ayça Varlıer ve Betül Demir, Akyaka’da kitesurf yaparken görüntülendi. İkilinin su üzerindeki başarılı performansı göz doldurdu.

Ayça Varlıer ve Betül Demir Akyaka’da Kitesurf Rüzgârına Kapıldı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-06-2025 10:27

Ayça Varlıer ve Betül Demir, yaz enerjisini doğayla iç içe yaşamayı tercih eden ünlüler arasında yer aldı. İkili, Akyaka’da kitesurf yaparken görüntülendi. Kamera karşısındaki ustalığıyla tanınan Ayça Varlıer, bu kez sörf tahtası üzerindeki cesaretiyle dikkatleri üzerine çekti.

Ayça Varlıer rüzgârla dans etti

Başarılı oyuncu, uçurtma sörfü sırasında gösterdiği performansla çevresindekileri etkiledi. Rüzgarın yönünü ustalıkla kullanan Varlıer, havada yükseldiği anlarda adeta adrenalinle dans etti. Enerjisi ve dengesiyle izleyenleri kendine hayran bırakan oyuncu, “doğayla baş başa kalmak beni dinlendiriyor” diyerek Akyaka sevgisini dile getirdi.

Betül Demir iki yıl sonra geri döndü

Sahne enerjisiyle tanınan Betül Demir, sporla olan bağını yeniden kurdu. Yaklaşık iki yıl önce başladığı kitesurf derslerine bu yaz yeniden başlayan şarkıcı, oldukça başarılı bir performans sergiledi. Dalgalarla müthiş bir uyum yakalayan Demir, kıvrak hamleleriyle dikkat çekti.

Rüzgarı arkalarına alan iki sanatçı, hem spor yaptı hem de doğayla vakit geçirdi. Hayranlarının ilgisini çeken bu anlar, objektiflere yansıdı.

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