Ayça Ekin Beğen Hastaneye Kaldırıldı: İntihar Girişimi İddiası Doğrulandı mı?

Kısmetse Olur Ayça Ekin Beğen intihar mı etti? Hastaneye kaldırılan fenomen ismin sağlık durumu hakkında menajerlik şirketinden resmi açıklama geldi.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-03-2026 09:38

Bir döneme damga vuran izdivaç programı Kısmetse Olur ile adını geniş kitlelere duyuran Ayça Ekin Beğen, sosyal medya hesabından yaptığı "veda" paylaşımıyla sevenlerini korkuttu. Instagram hikayesinde "hakkınızı helal edin" yazan ve ardından ulaşılamayan fenomen ismin, intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Beğen'in sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama menajerlik şirketinden geldi.

"Hakkınızı Helal Edin" Paylaşımı Panik Yarattı

Yarışma dönemindeki popülerliğini sosyal medyada da sürdüren Ayça Ekin Beğen'in son paylaşımı, yakınlarını ve takipçilerini harekete geçirdi. Paylaşımı gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, fenomene ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu hızla hastaneye yetiştirdi. Beğen'in uzman doktorların gözetiminde tedavi altına alındığı ve kritik sürecin titizlikle yönetildiği belirtildi.

Menajerlik Şirketinden Resmi Açıklama

Yaşanan üzücü olayın ardından Bys Media Group, Ayça Ekin Beğen’in son durumu hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ayça Ekin Beğen şu an hastanede tedavi altında olup, gerekli tüm tıbbi müdahaleler uzman ekipler tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Genel sağlık durumu kontrol altına alınmış olup, sürecin olumlu yönde ilerlediğini belirtmek isteriz. Kamuoyunda yer alan asılsız bilgilere itibar edilmemesini rica ederiz."

Sağlık durumunun stabil seyrettiği ve sürecin yakından takip edildiği öğrenilen fenomen ismin, tedavi sürecinin ardından taburcu edilmesi bekleniyor.

Benzer Haberler
Sıla'dan Kahkaha Dolu İtiraf: "Aşk İçin Arkadaşımı Satabilirim!"
Boğaziçi Marka Zirvesi’nde Hafsanur Rüzgarı: Gençlere İlham Veren Tavsiyeler. Boğaziçi Marka Zirvesi’nde Hafsanur Rüzgarı: Gençlere İlham Veren Tavsiyeler.
Özge Özpirinçci’den Sanat Vurgusu: Özge Özpirinçci’den Sanat Vurgusu: "Mercan’ın Sanatla Büyümesi Önemli."
Mine Tugay Geçmişe Götürdü: Mine Tugay Geçmişe Götürdü: "Anılar" Notuyla Paylaştığı Fotoğraf Olay Oldu!
Afra Saraçoğlu Milano’da: Siyah Elbisesiyle Zarafet Şovu! Afra Saraçoğlu Milano’da: Siyah Elbisesiyle Zarafet Şovu!
Hafsanur Sancaktutan’a Sürpriz Kutlama: 26. Yaşına Sekiz Gün Rötarla Girdi! Hafsanur Sancaktutan’a Sürpriz Kutlama: 26. Yaşına Sekiz Gün Rötarla Girdi!
ÇOK OKUNANLAR
Afra Saraçoğlu Milano’da: Siyah Elbisesiyle Zarafet Şovu!
  • 30-03-2026 10:23

Afra Saraçoğlu Milano’da: Siyah Elbisesiyle Zarafet Şovu!

Komşular İsyan Etti: Nilperi Şahinkaya ve Sevgilisinin Kavgalı Gecesi!
  • 24-03-2026 15:13

Komşular İsyan Etti: Nilperi Şahinkaya ve Sevgilisinin Kavgalı Gecesi!

Teoman: “Yıldız gibi duruyoruz ama çok para kazanmıyoruz”
  • 26-03-2026 12:26

Teoman: “Yıldız gibi duruyoruz ama çok para kazanmıyoruz”

Giray Altınok ve Haluk Bilginer Aynı Projede: Yılın En İlginç Dizisi Geliyor.
  • 27-03-2026 11:30

Giray Altınok ve Haluk Bilginer Aynı Projede: Yılın En İlginç Dizisi Geliyor.

Hande Erçel Sessizliğini Bozdu:
  • 25-03-2026 12:26

Hande Erçel Sessizliğini Bozdu: "Ülkeme Dönerek İfademi Vereceğim"