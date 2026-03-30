Ayça Ekin Beğen Hastaneye Kaldırıldı: İntihar Girişimi İddiası Doğrulandı mı?

Bir döneme damga vuran izdivaç programı Kısmetse Olur ile adını geniş kitlelere duyuran Ayça Ekin Beğen, sosyal medya hesabından yaptığı "veda" paylaşımıyla sevenlerini korkuttu. Instagram hikayesinde "hakkınızı helal edin" yazan ve ardından ulaşılamayan fenomen ismin, intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Beğen'in sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama menajerlik şirketinden geldi.

"Hakkınızı Helal Edin" Paylaşımı Panik Yarattı

Yarışma dönemindeki popülerliğini sosyal medyada da sürdüren Ayça Ekin Beğen'in son paylaşımı, yakınlarını ve takipçilerini harekete geçirdi. Paylaşımı gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, fenomene ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu hızla hastaneye yetiştirdi. Beğen'in uzman doktorların gözetiminde tedavi altına alındığı ve kritik sürecin titizlikle yönetildiği belirtildi.

Menajerlik Şirketinden Resmi Açıklama

Yaşanan üzücü olayın ardından Bys Media Group, Ayça Ekin Beğen’in son durumu hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ayça Ekin Beğen şu an hastanede tedavi altında olup, gerekli tüm tıbbi müdahaleler uzman ekipler tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Genel sağlık durumu kontrol altına alınmış olup, sürecin olumlu yönde ilerlediğini belirtmek isteriz. Kamuoyunda yer alan asılsız bilgilere itibar edilmemesini rica ederiz."

Sağlık durumunun stabil seyrettiği ve sürecin yakından takip edildiği öğrenilen fenomen ismin, tedavi sürecinin ardından taburcu edilmesi bekleniyor.