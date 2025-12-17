Ayça Ayşin Turan’dan Affetmeyen Hamle! Sözleşmeye Uymayan Firmaya 700 Bin Liralık Şok

Karagül, Meryem ve Ada Masalı gibi başarılı projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan, markaların reklam yüzü olmak için sıraya girdiği Ayça Ayşin Turan, haklarını korumak için hukuk mücadelesi başlattı. Ünlü oyuncu, reklam sözleşmesi bitmesine rağmen görsellerini kullanmaya devam eden bir mağazaya tazminat davası açtı.

Sözleşme Bitti, Görseller Kaldırılmadı

Ayça Ayşin Turan’ın avukatları aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçede, söz konusu firmanın sözleşme şartlarını ihlal ettiği belirtildi. İddiaya göre mağazanın, oyuncuya ait tanıtım fotoğraflarını en geç 25 Haziran 2025 tarihinde kaldırması gerekiyordu.

700 Bin Lira Tazminat Talebi

6 ayı aşkın süredir görsellerinin izinsiz kullanıldığını ifade eden Turan, maddi ve manevi haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle şu taleplerde bulundu:

500 bin lira alacak bedeli,

200 bin lira manevi tazminat,

İzinsiz kullanımların derhal durdurulması ve önlenmesi.

Turan’ın avukatları, müvekkillerinin görselleri üzerinden haksız kazanç elde edildiğini ve bu durumun profesyonel iş etiğine aykırı olduğunu vurguladı.