Ayça Ayşin Turan: İçime atıyorum!

Dışarıdan, soğuk ve mesafeli bir insan imajı verdiğini söyleyen Ayça Ayşin Turan, MAG dergisine bunu değiştirmek istediğini açıkladı. Oyuncu "Bir de bu kadar sabırlı ve alttan alan bir insan olmak istemezdim. Bazen karşımdakini kırmamak için birçok şeyi içime atıyorum ve bu daha sonra bende keskin kopuşlara sebep oluyor. Bunu da değiştirmek isterdim" dedi. İşte Turan'ın açıklamalarından bazı satır başları...

- "Dizi ve film izlemeyi çok seviyordum. Bir süre sonra o dünyanın nasıl kurulduğunu, sahne arkasını, sahnelerin nasıl çekildiğini merak eder hale gelmeye başladım ve bu merakım hukuk okuma duygusundan ağır bastı."

- "Karadeniz’de büyüdüm ben; o coğrafyanın enerjisinin de ruhuma yansıdığını düşünüyorum. Gülmeyi çok seviyorum. Mutsuzlukların kenarından köşesinden kaçmaya özen gösteriyorum."

- "Çocukken de böyleydi. Sanırım mahalle kültürüyle büyüyen son jenerasyondanım. Sokakta oyunlar oynardım bol bol. Belki de oynamaya olan tutkum o zamanlardan geliyordur."

- "Sanırım kamera arkasından kamera önüne geçişim, yani oyuncu olmam diyebilirim. Normalde çok sakin ve utangaç bir yapım var; ama oyunculuk öyle değil."

- "Kendi sınırlarının ötesine geçip başka karakterlere hayat vermen ve onlarla empati kurman gerekiyor. Oyunculuk benim en özgürleştiğim alanım ve dönüm noktam diyebilirim."

- "İçinde bulunduğum her işin yeri bende ayrı ama sanırım bambaşka bir yeri olan işim “Meryem”. Bu da; Meryem’in, sevdiği adam için yaptığı fedakarlıktan çok, hayatla baş etme mücadelesindeki güçlü duruşundan kaynaklanıyor."

- "Sette olduğum her an kendimi çok daha fazla özgür hissediyorum, çünkü canlandırdığım karakterle belki de Ayça olarak hiçbir zaman yapmayacağım davranışlarda bulunabiliyorum."

- "Paralel evrende hukuk okumuş, davadan davaya koşturan bir Ayça olabilir. Eğlence ve medya hukukunda uzmanlaşmıştır belki de, kim bilir. Yine de bu evrendeki Ayça’nın seçiminden ben çok memnunum."

- "Yemek yemeyi, özellikle tatlıyı çok seviyorum; bu yüzden, çalışmadığım zamanlarda kendimi özgür bırakıyorum, diyebilirim."

- "Onun haricinde, fiziğimi korumam gerektiği zamanlarda sporumu yapıyorum, beslenmeme dikkat ediyorum. Bu konuda sanırım bir öneri veremem, çünkü kime neyin en iyi geldiğini kişinin kendisi bilir."