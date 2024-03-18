Ayça Ayşin Turan: "Çok güzel notlar aldım"

Ayça Ayşin Turan, başrolünü oynadığı 'Sevmek Yüzünden' filmindeki karakteri hakkında ilk defa konuştu. Turan, karakterin hayat dolu ve ideallerine ulaşmak için büyük çaba sarf eden biri olduğunu söyledi ve izleyicilerin kendilerini ona yakın hissedeceğini belirtti.

Ayça Ayşin Turan:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-03-2024 10:17

Ayça Ayşin Turan, 22 Mart Cuma günü vizyona girecek olan "Sevmek Yüzünden" filmindeki rolü hakkında ilk kez konuştu. İdil karakterini canlandıran oyuncu, iş ve özel hayatındaki zorluklara rağmen kaderini değiştirmeyi başaran bir karakter olduğunu belirtti.

Turan, karakterin ideallerine ulaşmak için çabalayan ve hayat dolu biri olduğunu vurgulayarak, seyircilerin kendilerini ona yakın hissedeceğini ifade etti. Film, PRT Film ve 2518 Film'in ortak yapımcılığında çekildi ve Ahmet Kapucu tarafından yönetildi. Turan ayrıca, rolü üzerindeki çalışmaları ve set deneyimlerini paylaşarak, senaryo üzerinde detaylı analizler yaptığını ve setteki atmosferin keyifli olduğunu belirtti.
 

Rolü üzerinde yaptığı çalışmaları ve setteki deneyimlerini de paylaşan yetenekli oyuncu; “Senaryo üzerinde karakterin tüm sahnelerini, her sahnedeki duygu durumunu analiz ederek çalışmayı seviyorum. Çalışırken senaryonun üzerine sürekli notlar alırım. Hikayeyi okuduğumda İdil bana bu heyecanı fazlasıyla hissettirdi. Çok güzel notlar aldım. Sette de çok eğlendik, çalışma arkadaşlarım tüm ekip gerçekten muhteşemdi" dedi.

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