Aybüke Pusat’tan "Dünya Turu" Tadında 2025 Özeti!

Aybüke Pusat’tan 2025 özeti! Sevgilisi Furkan Andıç ile Tokyo, Paris ve Dubai’yi gezen ünlü oyuncunun sosyal medyadaki veda paylaşımı gündem oldu.

Aybüke Pusat'tan
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-12-2025 14:50

Ekranların sevilen ismi Aybüke Pusat, 2026 yılına girmeye sadece saatler kala, geride bıraktığı dolu dolu yılı takipçileriyle paylaştı. Sosyal medya hesabından 2025’in bir özetini çıkaran güzel oyuncu, adeta dünyayı ayaklar altına serdiği bir yıl geçirdiğini gözler önüne serdi.

Tokyo’dan Paris’e Romantik Rota

Aybüke Pusat’ın yayınladığı fotoğraf albümünde en çok dikkat çeken detay, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Furkan Andıç ile el ele çıktığı seyahatler oldu. Çiftin uyumu hayranlarından tam not alırken, Pusat’ın 2025 takvimi oldukça kabarık görünüyor:

"Bir Boş Bakış, Yarım Gülüş"

Pusat, bu keyifli anlardan oluşan kolajını; "Bir boş bakış yarım gülüş" notuyla paylaştı. Fotoğraflarda hem yurt içi hem de yurt dışı seyahatlerinden en doğal hallerini sergileyen oyuncu, 2025'in kendisi için ne kadar renkli ve huzurlu geçtiğini kanıtlamış oldu.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Takipçileri, Pusat’ın bu seyahat dolu albümüne kısa sürede binlerce beğeni yağdırdı. Furkan Andıç ile olan karelerine ise; "Yılın çifti", "Çok yakışıyorsunuz" ve "Gezgin aşıklar" yorumları yapıldı.

 

