Aybüke Pusat'ın Halef Dizisinden Ayrılma Sebebi Olay Yarattı!

Ekranların büyük ilgiyle takip edilen ve Şanlıurfa'nın büyüleyici atmosferinde çekilen iddialı yapımı Halef: Köklerin Çağrısı bu akşam ekranlara gelecek sezon finaliyle izleyicilerini şoke etmeye hazırlanıyor. Dizinin başrol oyuncularından Aybüke Pusat'ın kadrodan ayrılacağı haberi televizyon dünyasına bomba gibi düştü. Dizide Melek karakterine hayat veren Aybüke Pusat için karar verildi. Sezon finalinin ardından "Halef Melek diziden ayrılıyor mu?", "Aybüke Pusat neden çıktı?" soruları araştırılmaya başlandı.

Teşkilat Sonrası Yeni Projesi De Kısa Sürdü

Güzel oyuncunun daha önce yer aldığı aksiyon projesinden sonra bu diziye geçişi hayranları tarafından büyük bir sevinçle karşılanmıştı. Ancak bu macera yeni sezonu göremedi. Teşkilat dizisinden çıkarıldıktan sonra Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde başrol olan Aybüke Pusat için karar verildi. Halef: Köklerin Çağrısı sezon finali sonrası "Halef Melek öldü mü, neden ayrılıyor?" soruları araştırılmaya başlandı.

"Gölgede Kaldı" İddiası Kulislere Düştü

Dizinin yayınlanacak sezon finaliyle birlikte hikayeye trajik bir veda eklenecek. Melek karakterinin kaderi netleşirken oyuncunun ayrılık gerekçesine dair magazin kulislerinde çarpıcı dedikodular dönüyor. 11 Haziran'da sezon finali yapacak olan Halef dizisinde Melek'in ölümü gündemde. Başrol olan Aybüke Pusat yeni sezonda dizide olmayacak. Peş peşe ayrılıkların yaşanacağı son bölümde Aybüke Pusat'ın ayrılık sebebinin dizide diğer iki başrolün gölgesinde kalması olduğu iddia edilmişti.

Halef Dizisinde Yaprak Dökümü: 4 İsim Daha Veda Ediyor!

Yeni sezonda bambaşka bir hikaye dinamiğiyle ekrana gelmesi beklenen dizideki ayrılıklar yalnızca Aybüke Pusat ile sınırlı kalmayacak. Kadrodan çok önemli isimlerin de tasfiyesi istendi. Şanlıurfa'da çekilen dizide Seda Akman, Sezin Bozacı, Hakan Dinçkol ve Emre Bulut da yeni sezonda olmayacak. Bu peş peşe vedaların ardından dizinin hayranları şimdiden yeni sezon senaryosunu merakla beklemeye başladı.