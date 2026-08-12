Aybüke Pusat'a Aşk Paylaşımı Sonrası Nazar Değdi! "Yazın Ortasında Hasta Olmazsın"

Aybüke Pusat sevgilisi Furkan Andıç ile romantik pozunu paylaştıktan sonra hasta oldu. Güzel oyuncu "Nazar perileri göreve" notuyla sitem etti.

Aybüke Pusat'a Aşk Paylaşımı Sonrası Nazar Değdi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-08-2026 17:09

Türk televizyon dünyasının sevilen ve dikkat çeken çiftleri arasında yer alan güzel oyuncu Aybüke Pusat ve meslektaşı Furkan Andıç mutlu birliktelikleriyle adlarından söz ettirmeye devam ediyor. Birlikte geçirdikleri tatil anlarını ve romantik karelerini zaman zaman sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sunan Pusat son yaptığı paylaşımın hemen ardından nazara geldiğini esprili bir dille duyurdu.

Romantik Paylaşım Sonrası Yatağa Düştü

 

Uzun süredir aşk yaşadığı Furkan Andıç ile çekildiği samimi ve neşeli fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan Aybüke Pusat sosyal medya kullanıcılarından kısa sürede yoğun ilgi gördü. Binlerce beğeni ve övgü dolu yorum alan bu romantik paylaşımın hemen ardından sağlık sorunları yaşamaya başlayan güzel oyuncu yatakta dinlendiği anları yine sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

"Nazar Perileri Göreve..."

Yaz sıcaklarının ortasında aniden rahatsızlanan ve hastalığa yakalanan Aybüke Pusat yatakta çekildiği bir kareyi hikaye bölümüne ekleyerek nazar değdiğini ima etti. Kendine has esprili üslubuyla durumunu değerlendiren ünlü oyuncu, paylaşımına şu notu düştü:

"Yazın ortasında da hasta olmazsın be kızım. Nazar perileri göreve...."

Güzelliği ve başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Pusat'ın bu paylaşımı takipçilerini hem güldürdü hem de endişelendirdi. Ünlü oyuncunun hayranları sosyal medya üzerinden kısa sürede binlerce "Geçmiş olsun" mesajı yağdırarak güzel oyuncuya moral verdi.

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