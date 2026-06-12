Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan Sosyal Medyayı Sallayan Poz!

Normalde aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Aybüke Pusat ile Furkan Andıç cephesinden şaşırtıcı bir hamle geldi. Magazin basınının el ele yakalamak için peşinden koştuğu, kendilerininse ısrarla kameralardan kaçtığı oyuncu çift bu defa kural bozdu. Aybüke Pusat, sevgilisi Furkan Andıç'la yan yana çekildiği romantik kareyi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Çiftin romantik pozu sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

"Özelimiz Bize Kalsın İstiyoruz"

Çiftin romantik paylaşımı Furkan Andıç’ın geçtiğimiz günlerde konuk olduğu Saba Tümer’in programındaki samimi açıklamalarını akla getirdi. Ünlü sunucu Tümer’in programda yönelttiği “Aybüke ile ilişkinizi nasıl bu kadar gözlerden uzak ve saklı tutabiliyorsunuz?” şeklindeki sorusuna Andıç’ın verdiği yanıt çok konuşulmuştu. Yakışıklı oyuncu ünlü olmanın bedelinden bahsetmişti. Göz önünde olmanın baskısından kaçınmak istediklerini belirten Andıç “Sadece biraz da özelimiz bize kalsın istiyoruz” diyerek ilişkilerini kameralardan uzakta yaşamayı tercih ettiklerini anlatmıştı.

Takipçileri Yorum Yağmuruna Tuttu

Başarılı oyunculuklarının yanı sıra özel hayatlarındaki duruşlarıyla da takdir edilen ünlü çift Instagram hesabından paylaştıkları yeni fotoğrafla hayranlarına jest yaptı. Gönderinin altına kısa sürede binlerce yorum yapan takipçiler ikilinin aşk dolu fotoğraflarına övgüler yağdırdı. Birçok kullanıcı "Maşallah" ve "en uyumlu çift" şeklinde mesajlar yazarken ikilinin yakın dostları da kalp emojileriyle bu aşka destek verdi. Çiftin samimi pozu magazin sayfalarında da günün en çok etkileşim alan haberi oldu.