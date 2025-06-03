Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan Aşk Dolu Tatil Paylaşımı!

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, magazin dünyasının en çok konuşulan çiftleri arasında yer alıyor. Birliktelikleriyle dikkat çeken ikili, bu kez yurt dışı tatilleriyle gündeme geldi. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımlarla hem aşklarını ilan etti hem de imajıyla dikkat çekti.

Romantizmin Adresi Yurt Dışı

Sosyal medyayı aktif kullanan Aybüke Pusat, Instagram hesabı üzerinden sevgilisi Furkan Andıç ile birlikte çekilen yeni karelerini paylaştı. Tatil için yurt dışını tercih eden çift, doğayla iç içe anlarıyla hayranlarını mest etti. Gülümsemeleri, pozları ve samimi halleriyle sosyal medyada büyük ilgi gördüler. Bu romantik paylaşım, kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum aldı.

Aybüke Pusat'tan Radikal Saç Kararı

Yalnızca paylaşımları değil, Pusat’ın imaj değişikliği de gündem oldu. Uzun saçlarıyla tanınan oyuncu, bu kez kısa saç modeliyle sevenlerinin karşısına çıktı. Yeni tarzıyla bambaşka bir hava kazanan Pusat, takipçileri tarafından “yeni stil çok yakışmış” yorumlarıyla övgü aldı. Kısa saç kesimiyle hem modern hem de cesur bir görüntü sergiledi.