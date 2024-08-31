Aybüke Albere'nin Alaçatı tatilinde zor anlar: Bikinisinin ipleri gevşedi

Ünlü müzisyen Aybüke Albere, geçtiğimiz gün Alaçatı'da arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir gün geçirdi.

Bir plajda objektiflere yansıyan Albere, kız arkadaşlarıyla birlikte denize girmek için yürürken bir an üşüyüp plaja geri dönmek istedi. Ancak kısa bir süre sonra tekrar arkadaşlarının yanına döndü.

Güneş yogası yaparak enerji toplayan Aybüke Albere, denizde arkadaşlarıyla uzun uzun sohbet etti. Ünlü şarkıcının enerjik ve neşeli halleri, çevredeki insanların da dikkatini çekti. Bikinisinde bir gevşeme fark eden Albere, karaya dönerken arkadaşlarının desteğiyle plajdaki keyifli anlarına devam etti.

Fiziğiyle de dikkat çeken Aybüke Albere'nin neşeli tatil anları, magazin kameralarına böyle yansıdı.