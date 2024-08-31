Aybüke Albere'nin Alaçatı tatilinde zor anlar: Bikinisinin ipleri gevşedi

Yaz tatilini Çeşme'de geçiren ünlü müzisyen Aybüke Albere, önceki gün Alaçatı'da arkadaşlarıyla birlikte keyifli anlar yaşarken görüntülendi. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Albere, denize girerken küçük bir talihsizlik yaşadı. Bikinisinin iplerinin gevşemesiyle zor anlar yaşayan şarkıcı, hemen plaja dönerek durumu düzeltti.

Aybüke Albere'nin Alaçatı tatilinde zor anlar: Bikinisinin ipleri gevşedi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-08-2024 08:57

Ünlü müzisyen Aybüke Albere, geçtiğimiz gün Alaçatı'da arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir gün geçirdi.

Bir plajda objektiflere yansıyan Albere, kız arkadaşlarıyla birlikte denize girmek için yürürken bir an üşüyüp plaja geri dönmek istedi. Ancak kısa bir süre sonra tekrar arkadaşlarının yanına döndü.

Güneş yogası yaparak enerji toplayan Aybüke Albere, denizde arkadaşlarıyla uzun uzun sohbet etti. Ünlü şarkıcının enerjik ve neşeli halleri, çevredeki insanların da dikkatini çekti. Bikinisinde bir gevşeme fark eden Albere, karaya dönerken arkadaşlarının desteğiyle plajdaki keyifli anlarına devam etti.

Fiziğiyle de dikkat çeken Aybüke Albere'nin neşeli tatil anları, magazin kameralarına böyle yansıdı.

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