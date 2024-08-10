“Ayazın Sonu Güneş” dizisine Survivor'dan transfer

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Yiğit Dikmen, “Ayazın Sonu Güneş” dizisine katıldı.

“Ayazın Sonu Güneş” dizisine Survivor'dan transfer
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-08-2024 14:47

Kanal D'nin ilgiyle izlenen günlük dizisi “Ayazın Sonu Güneş”, kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre
 Birand Tunca (Ayaz) ve Hira Koyuncuoğlu'nun (Güneş) başrollerini paylaştığı dizinin kadrosuna, yakışıklı oyuncu Yiğit Dikmen de katılıyor. Dikmen, dizinin 26. bölümünde “Erion Kastrati” karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Erion Kastrati, Kosovalı bir iş insanının oğlu ve aynı zamanda mühendis olarak dizide iddialı bir giriş yapacak. Bu yeni karakterin, dizideki dinamikleri nasıl etkileyeceği ise merak konusu. “Ayazın Sonu Güneş”, hafta içi her gün Kanal D ekranında yayınlanmaya devam ediyor ve iki gencin, bir cinayet girişimi sonucu kesişen hayatlarını anlatıyor.



Yiğit Dikmen adını katıldığı Survivıor yarışmasıyla duyurmuştu.

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