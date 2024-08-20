Ayak İşleri dizisi 4. sezonuyla dönüyor

Başrolünü Çağlar Çorumlu ve Güven Murat Akpınar’ın paylaştığı “Ayak İşleri” dizisinin heyecanla beklenen dördüncü sezonu 13 Eylül’de GAİN’de başlıyor! Yeni sezonun ilk afişi yayınlanan diziye önceki sezonlarda olduğu gibi yine birbirinden ünlü isimler konuk oluyor.

Ayak İşleri dizisi 4. sezonuyla dönüyor
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 20-08-2024 18:19

Türkiye’ye yeni bir mizah anlayışı getiren “Ayak İşleri” dizisinin merakla beklenen dördüncü sezonu, 13 Eylül’de GAİN izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezonun ilk afişi yayınlanan dizi, iki benzemez Vedat ile Evren’in zengin bir iş insanı Sermet Abi’nin “ayak işleri”ni halletmeye çalışırken başlarına gelenleri konu alıyor. Çağlar Çorumlu ve Güven Murat Akpınar’ın başrolde olduğu dizinin yeni sezonunda da aksiyon, mizah ve felsefe bir arada. 

“Ayak İşleri”nin dördüncü sezonunda Vedat ile Evren yeni bir coğrafyada, yepyeni bir araçla yine sonu sürpriz dolu maceralara koşuyor. İkili, bunu yaparken sürekli çatışıp seyirciyi güldürmeyi de ihmal etmiyor! 

Son yılların en eğlenceli ve en yaratıcı absürt komedilerinden biri olarak gösterilen “Ayak İşleri”nin ilk üç sezonunda pek çok ünlü isim konuk olmuştu. Dizinin dördüncü sezonuna ise Didem Soydan, Bartu Küçükçağlayan, Melis Birkan, Tolga Tekin, Deniz Celiloğlu, Ozan Çelik, Nazlı Bulum, Devrim Kabacaoğlu, İlker Fırat ve Müge Bayramoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncular, çok konuşulacak karakterlerle renk katıyor.

Yönetmen koltuğunda oturan Caner Özyurtlu, senaryoyu Volkan Öge ile birlikte kaleme alıyor. Dizinin yapımcılığını ise AC Film üstleniyor.

 

“Ayak İşleri”, dördüncü sezonuyla 13 Eylül’de sadece GAİN’de!

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