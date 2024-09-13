"Ayak İşleri" 4. sezonu için gala yaptı

Dizinin yeni sezonunda dikkat çeken konuk oyuncular arasında Didem Soydan, Bartu Küçükçağlayan, Melis Birkan, Tolga Tekin ve Ozan Çelik gibi ünlü isimler yer alıyor. Galada sezonun ilk iki bölümü izlenirken, etkinliğe ünlü isimlerin yoğun ilgisi de dikkat çekti. Katılımcılar arasında Bartu Küçükçağlayan, Şenay Gürler, Mustafa Erdoğan ve rap sanatçısı Gazapizm gibi birçok tanınmış sima vardı.

Başarılı oyuncu Çağlar Çorumlu, dizinin başarısına dair düşüncelerini paylaştı: “Benim fan’ı olduğum bir iş. Oynamasam da bütün bölümlerini izleyeceğim bir dizi olurdu. İnşallah devamı gelir, biz çok seviyoruz” dedi. Dizinin yazarı ve yönetmeni Caner Özyurtlu ise ekip arasındaki uyumu, “Yaşıyor olmak yeterli. Hepimizin yaşadığı şeyler benzer. Bu uyum işimizi eğlenceli ve izlenir kılıyor” sözleriyle ifade etti.

Ayak İşleri, zengin iş insanı Sermet Abi’nin ayak işlerini halletmeye çalışan Vedat ve Evren’in maceralarını konu alırken, seyircilere keyifli anlar yaşatmayı sürdürüyor. Dördüncü sezonuyla da izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanan dizi, hem eğlenceli senaryosu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.