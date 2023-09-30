Avukat Serap Karakteriyle Selin Şekerci Aile dizisinde

Show TV'nin büyük ilgiyle takip edilen, Ay Yapım imzalı "Aile" dizisinin merakla beklenen yeni sezon tanıtımı izleyicisiyle buluştu.

3 Ekim Salı günü başlayacak olan 'Aile' dizisinin ikinci sezonu için geri sayım başladı. Başarılı oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın bir araya geldiği diziye yeni bir karakter dahil oldu. Tanıtımda, Devin ile iş birliği içinde olan avukat Serap'ı canlandıran Selin Şekerci'ye dair ilk sahneler yayınlandı. Serap karakteri, diziye yeni bir soluk ve heyecan katacağa benziyor.

Nejat İşler'in canlandırdığı Cihan karakteri, Soykanlar ailesine karşı hamlelerini sürdürürken, avukat Serap'ın dahil olmasıyla dengelerin nasıl değişeceği büyük bir merak konusu.

"Aile" dizisinin 14. bölümüne ait üçüncü fragman yayınlandı ve izleyenlerin nefesini kesiyor. Aslan'ın "aile" konulu derin mesajları, Devin'in iç dünyasındaki acıları ifade edişi izleyenlerin yüreğine dokunuyor.

Cihan, Soykanlar'a karşı net bir tavır sergileyerek, savaş ilan ediyor. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen en büyük merak konusu, Aslan'ın ailesini korumak adına hangi adımları atacağı. Devin'in boşanma kararının ardından görüştüğü avukat Serap, olayların seyrini tamamen değiştirecek bir karakter olarak karşımıza çıkıyor.

Selin Şekerci'nin canlandırdığı Avukat Serap karakterinin tanıtımda yer alması, yeni sezona olan ilgiyi ve merakı daha da artırıyor. Dizi severler için büyük bir heyecanla beklenen bu bölüm, her anlamda izleyenlerini şaşırtmaya devam edecek gibi görünüyor.

Dizinin senaryosunu Hakan Bonomo'nun kaleme aldığı "Aile"de yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta bulunuyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yanı sıra Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen gibi isimlerin yanında deneyimli oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer de dizi kadrosunda yer alıyor. Bu dev kadro, yeni sezonun daha da heyecanlı geçeceğinin sinyallerini şimdiden veriyor.