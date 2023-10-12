Avrupa istila altında! Paris'ten sonra Londra'ya sıçradı

Paris'ten sonra, tahtakurularının Londra'ya sıçradığı haberleri, İngiltere'nin başkentini alarma geçirdi. Victoria metro hattında çekilen tahtakurusu görüntüleri, halk arasında büyük bir endişeye yol açtı.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, vatandaşları toplu taşıma araçlarında tahtakurusu riskine karşı uyardı. Khan, "Özellikle toplu taşıma araçlarında dikkatli olmanızı rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tahtakurularıyla ilk karşılaşma Paris'te bir sinema salonunda oldu. Kısa süre içerisinde tüm Paris'i etkisi altına alan bu haşereler, ardından Yunanistan'ın başkenti Atina'da görüldü. Bu hızla yayılan haşereler, şimdi de Londra'nın bazı bölgelerinde tespit edildi. Uzmanlar, vatandaşları tahtakurularına karşı tetikte olmaları konusunda uyarıyor.

Victoria Metro Hattında Gösterilen Video Sosyal Medyada Viral Oldu

Londra'nın Victoria metro hattında tahtakurusuyla karşılaşan bir yolcunun paylaştığı video, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük yankı uyandırdı. Video, kısa süre içinde binlerce kez paylaşılarak viral hale geldi.

İngiltere'nin Tahtakurusu Sorunu Büyüyor

The Guardian gazetesi, tahtakurusu problemine dikkat çekerek, bu sorunun İngiltere için yeni olmadığını belirtti. Gazeteye göre, özellikle yaz aylarında bagajlarla taşınan haşereler, İngilizler için büyük bir soruna dönüşüyor.

Rentokil, bir haşere kontrol şirketi, son verilerle alarm zillerini çaldı. Şirketin eylül ayında paylaştığı verilere göre, 2022'den 2023'e kadar İngiltere genelinde tahtakurusu vakalarında %65'lik bir artış yaşandı. Bu artış, sorunun ciddiyetini gözler önüne seriyor ve yetkililerin daha etkin önlemler alması gerektiğini vurguluyor.