Aubrey Plaza İlk Kez Anne Oldu! İşte Bebeğinin Cinsiyeti

Hollywood'un ünlü oyuncusu Aubrey Plaza ilk bebeğini dünyaya getirerek annelik heyecanını yaşadı. Unutulmaz yapımlardan White Lotus dizisiyle de adından söz ettiren 42 yaşındaki başarılı oyuncunun bir kız çocuğu dünyaya getirdiği öğrenildi.

New York'ta Bebeğiyle Görüntülendi

Geçtiğimiz haftalarda temmuz ayının son günlerinde doğum yaptığı ifade edilen dünyaca ünlü yıldız, New York sokaklarında yeni doğan bebeğini kucağında taşırken ilk kez objektiflere takıldı. Güzel oyuncuya bu süreçte 2019 yılında birlikte rol aldıkları Black Bear filminin setinde tanıştığı hayat arkadaşı ve meslektaşı Christopher Abbott eşlik etti. İlk çocuklarını kucaklarına alan çiftin oldukça mutlu olduğu görüldü.

Annelik Süreci Bana Hep İlgi Çekici Gelmişti

Nisan ayında verdiği bir röportajda anne olmaya hazırlandığını ve büyük bir heyecan içinde olduğunu dile getiren Aubrey Plaza duygularını şu sözlerle ifade etmişti:

"Çok heyecanlıyım. Bunun nasıl bir his olduğunu hep merak etmişimdir. Tüm bu süreç bana her zaman çok ilginç ve özel görünmüştür."

Zor Günlerin Ardından Gelen Büyük Sevinç

Ünlü oyuncu Eylül 2024'te yollarını ayırdığı eski eşi Jeff Baena'nın Ocak 2025'teki acı kaybının ardından zor günler geçirmiş ve hayatındaki bu sürecin büyük bir mücadele olduğunu dile getirmişti. Yaşadığı büyük acının ardından ilk bebeğini kucağına alan Plaza'nın yeni hayatına odaklandığı ve anneliğin tadını çıkardığı belirtildi.