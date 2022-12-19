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Gecce Magazin Haberleri

Atiye memleketi Hatay'ı salladı.

Türk pop müziğinin güçlü ve renkli isimlerinden Atiye, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Milli Mücadele’de işgalci düşman kuvvetlerine ilk kurşunun atılışının 104. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde “8. Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali”nde sahne aldı.

Atiye memleketi Hatay'ı salladı.
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 19-12-2022 18:09

 

Konser alanını dolduran binlerce hayranının alkışları arasında sahneye çıkan Atiye, son hiti Dalgana Bak'la enerji dolu bir başlangıç yaptı. ‘Budur’, ‘Salla’, ‘Aşkistan’, ‘Ya Habibi’, ‘Soygun Var’, ‘Salla’ gibi şarkılarıyla yüksek tempolu gecenin fitilini ateşleyerek, iki saat boyunca  konserine aralıksız devam etti. 

Atiye, sahnede  kendisine eşlik eden 7 kadın ve 3 erkekten oluşan, müzisyen ve dansçılarıyla birlikte 4. kez memleketinde sahne almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Konser sonunda Atiye’ye festival anısına Belediye Başkanı Fadıl Keskin çiçek ve plaket takdim ederek teşekkür etti.

Kadın ve çocuk hayranlarının fazlaca yer aldığı konserde, Atiye'nin şarkılarına özellikle çocuklar dans edip eşlik etti. Atiye, danslarını taklit eden çocuklarla konser boyunca ilgilenip eğlenceli dakikalar yaşamalarını sağladı.

 

Atiye her zamanki gibi, güzelliği ile de göz kamaştırdı. 

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