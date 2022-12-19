Atiye memleketi Hatay'ı salladı.

Konser alanını dolduran binlerce hayranının alkışları arasında sahneye çıkan Atiye, son hiti Dalgana Bak'la enerji dolu bir başlangıç yaptı. ‘Budur’, ‘Salla’, ‘Aşkistan’, ‘Ya Habibi’, ‘Soygun Var’, ‘Salla’ gibi şarkılarıyla yüksek tempolu gecenin fitilini ateşleyerek, iki saat boyunca konserine aralıksız devam etti.

Atiye, sahnede kendisine eşlik eden 7 kadın ve 3 erkekten oluşan, müzisyen ve dansçılarıyla birlikte 4. kez memleketinde sahne almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Konser sonunda Atiye’ye festival anısına Belediye Başkanı Fadıl Keskin çiçek ve plaket takdim ederek teşekkür etti.

Kadın ve çocuk hayranlarının fazlaca yer aldığı konserde, Atiye'nin şarkılarına özellikle çocuklar dans edip eşlik etti. Atiye, danslarını taklit eden çocuklarla konser boyunca ilgilenip eğlenceli dakikalar yaşamalarını sağladı.