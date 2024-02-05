Atiye İstanbul konserinde büyüledi

Türkiye'nin birçok yerinde soluksuz konser maratonuna başlayan Atiye, geçtiğimiz akşam Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde sahneye çıktı. İki dansçısı ve orkestrası ile fırtına gibi bir iki saat geçiren Atiye, enerjisi, şarkılarıyla adeta bir müzikal şölen yaşattı.

Konserden konsere koşan Atiiye, son hiti Dalgana Bak ile coşkulu bir şekilde açılışı yaptıktan sonra, 'Salla', 'Budur', 'Ya Habibi', 'Mazallah', 'Soygun Var' gibi geniş kitlelere ulaşan şarkılarını söyledi.

Hem dans edip hem de şarkı söyleyerek başarılı performanslara Türkiye'de imza atan ve öncülük eden Atiye, 750 kişik Kültür Merkezi'nin unutulmaz performanslarından birine imza attı.