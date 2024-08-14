Atiye coşkusu Şile'ye sığmadı

Yaz coşkusuna şarkıları ile eşlik eden Atiye, iki saat boyunca dansçılar ve müzisyen arkadaşları ile nefes kesici bir performans sergiledi.

Fırtına gibi esen Atiye, son hiti Dalgana Bak ile coşkulu bir şekilde açılışı yaptıktan sonra, 'Salla', 'Budur', 'Ya Habibi', 'Mazallah', 'Soygun Var' gibi geniş kitlelere ulaşan şarkılarını söyledi.

Hem dans edip hem de şarkı söyleyerek başarılı performanslara Türkiye'de imza atan ve öncülük eden Atiye'ye, Şile'de binlerce kişi dev koro halinde şarkılarına eşlik etti.