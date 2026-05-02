Atiye Ankara’yı Salladı: Sadece Kadınlara Özel Dev Gece!

Türk pop müziğinin enerjik ismi Atiye, Ankara’nın popüler eğlence merkezlerinden birinde unutulmaz bir performansa imza attı. Sadece kadınlara özel olarak kapılarını açan bu anlamlı gecede Atiye, hem görsel hem de işitsel bir şölen sundu.

Sahnede Kadın Dayanışması ve Dev Kadro

Gecenin konseptine uygun olarak sahne alan tüm isimler kadınlardan oluştu. Atiye’nin ana performansından önce ve eş zamanlı olarak; Led Oryantal, Feyza Irmak, Mira ve Helen sergiledikleri dans ve şovlarla Holly Stone sahnesindeki enerjiyi en üst seviyeye çıkardı.

Fütüristik Atiye: Kırmızı Alarm!

Sahneye fütüristik çizgiler taşıyan çarpıcı kırmızı bir kostümle çıkan Atiye, tarzıyla büyük beğeni topladı. "Salla", "Ya Habibi" ve "Budur" gibi artık birer klasik haline gelen hitlerini seslendiren sanatçı, bitmek bilmeyen dans enerjisiyle izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Kadınlar İçin Özgürlük ve Eğlence

Özgürlük, eğlence ve dayanışma temasıyla düzenlenen organizasyonda Atiye, müziğin birleştirici gücüne vurgu yaptı. Katılımcıların doyasıya eğlendiği ve sadece kadınların yer aldığı bu özel gece, Ankara gece hayatının son dönemdeki en çok konuşulan etkinliklerinden biri oldu.