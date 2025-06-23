Athena'dan Unutulmaz Yaz Açılışı

İstanbul’un en büyük kalıcı açıkhava sahnesi BtcTurk Vadi Açıkhava, önceki akşam Türk rock müziğinin efsane grubu Athena’yı ağırladı. Atlantis Yapım organizasyonu, SM Production ve Turuncu Partners imzası taşıyan gecede, Athena sahne enerjisi, repertuvarı ve nostalji yüklü detaylarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Athena'dan Unutulmaz Yaz Açılışı
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 23-06-2025 09:31

 
Yazın İstanbul’daki ilk konserini veren Türk rock müziğinin efsane grubu Athena’nın biletleri günler öncesinden tükendi. BtcTurk Vadi Açıkhava’yı tıka basa dolduran coşkulu kalabalık, konser boyunca ayakta dans etti, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.
 
Grup, sahneye 2000’li yılların başında büyük beğeni toplayan sahne düzenlemeleriyle çıkarak Vadi’yi adeta dev bir dans pistine çevirdi. Trompet, trombon ve saksofonun canlı performansa kattığı müzikal zenginlik, Athena’nın yüksek enerjisiyle buluşunca ortaya gerçek bir müzik şöleni çıktı.
 
Yaz sezonunun açılışını İstanbul’da yapan Athena, yaz boyunca Türkiye’nin dört bir yanındaki hayranlarıyla buluşmaya devam edecek.
 

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