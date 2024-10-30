Athena'dan rekor katılımlı konser

Yurtiçinde ve yurtdışında sayısız konser ve festivalde yer alan Athena, enerjileri ve yüksek tempoları ile alanı dolduran binlerce kişiye nefes kesici bir gösteri sundu. Buyuk ve coşku dolu konsere rekor bir katılım sağlandı.

Bu unutulmaz konserde 'Arsız Gönül', 'Kime Ne', 'Kafama Göre', 'Ben Böyleyim', 'Serseri Mayın', 'Yaşamak Var Ya', ''Her Şey Güzel Olacak', '12 Dev Adam' gibi hit olmuş şarkıları ve yorumladıkları cover'larla Beşiktaş'ta yer yerinden oynadı.

Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Emre Ataker, Egemen Özkasnaklı ve Ozan Öner'den oluşan Athena yoğun konser takvimine durmadan devam ediyor.