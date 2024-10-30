Athena'dan rekor katılımlı konser

Türk rock müzik tarihinin efsane gruplarından Athena, Cumhuriyet'in 101. Yıl kutlamaları sebebiyle 29 Ekim'de Şişli, Beyoğlu ve Beşiktaş Belediyelerinin ortaklaşa organize ettiği Barbaros Meydanında muhteşem bir konsere imza attı.

Athena'dan rekor katılımlı konser
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 30-10-2024 10:01

Yurtiçinde ve yurtdışında sayısız konser ve festivalde yer alan Athena, enerjileri ve yüksek tempoları ile alanı dolduran binlerce kişiye nefes kesici bir gösteri sundu. Buyuk ve coşku dolu konsere rekor bir katılım sağlandı.

Bu unutulmaz konserde 'Arsız Gönül', 'Kime Ne', 'Kafama Göre', 'Ben Böyleyim', 'Serseri Mayın', 'Yaşamak Var Ya', ''Her Şey Güzel Olacak', '12 Dev Adam' gibi hit olmuş şarkıları ve yorumladıkları cover'larla Beşiktaş'ta yer yerinden oynadı.

Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Emre Ataker, Egemen Özkasnaklı ve Ozan Öner'den oluşan Athena yoğun konser takvimine durmadan devam ediyor.