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Gecce Magazin Haberleri

Ateşli sahneler gündem olmuştu! Dünyayla Benim Aramda hakkında flaş iddia

Demet Özdemir, Buğra Gülsoy ve Hafsanur Sancaktutan’ı buluşturan Dünyayla Benim Aramda dizisinde hem sevişme sahneleri hem de mastürbasyon sahnesi günlerdir gündemde. İzleyiciyi ikiye bölen sahneleriyle dikkat çeken Dünyayla Benim Aramda ikinci sezonu için hazırlıklar başladı.

Ateşli sahneler gündem olmuştu! Dünyayla Benim Aramda hakkında flaş iddia
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 25-10-2022 09:05

Engin Akyürek ve Demet Özdemir’in dizileri hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Engin Akyürek’li Kaçış'ın ardından Demet Özdemir’li Dünyayla Benim Aramda dizilerinin dünyaya ne zaman açılacağı merak konusuydu.

KAÇIŞ DİZİSİ DE DÜNYAYA AÇILIYOR

Kaçış’ın kasım başı, Dünyayla Benim Aramda’nın ise kasım ortasında tüm dünyada yayınlanacağı öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre; bu gecikmenin dublajların yetişmemesinden dolayı oldu.

Öte yandan Kaçış’ın ikinci sezonuyla ilgili alınan bir karar yok. Ancak Demet Özdemir, Buğra Gülsoy ve Hafsanur Sancaktutan’ı buluşturan Dünyayla Benim Aramda'nın ikinci sezonu için çalışmalar başlamak üzere…

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