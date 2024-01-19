Ateş Kuşları'nda sürpriz ayrılık! Diziyi bıraktı!

Sevilen oyuncu Ateş Kuşları'na veda ediyor. İşte detaylar...

Ateş Kuşları'nda sürpriz ayrılık! Diziyi bıraktı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-01-2024 19:30

Atv'nin sevilen dizisi "Ateş Kuşları"nın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde birçok heyecanlı olay yaşanacak. Dizinin bu hafta 1. yaş günü kutlamaları gerçekleşti. Bozdağ Film tarafından üretilen dizi, bu akşam ekranlara gelecek 39. bölümünde önemli bir veda anına tanıklık edecek. Çatal karakteriyle ilk bölümden bu yana seyirciyle buluşan Ahmet Saraçoğlu, bu bölümde ekibe veda edecek.

"Ateş Kuşları" dizisi, İsa Yıldız, Ayça Mutlugil, Serdar Oğuz, Zeynep Uzma, Mahmut Bora Erdem tarafından kaleme alınan yenilenen konsepti ve güçlü hikayesiyle dikkat çekiyor.

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