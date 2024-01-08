Ateş Kuşları’na Çukur'dan bir isim daha geliyor! Fenomen oyuncu yeni rolüyle şaşırtacak!

Fenomen dizi Ateş Kuşları, konsept değişikliğine giderek Cuma akşamları izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Bozdağ Film imzalı dizinin senaryo ekibi, önemli değişikliklerle yeniden şekillendi. Artık İsa Yıldız, Ayça Mutlugil, Serdar Oğuz, Zeynep Uzma ve Mahmut Bora Erdem, dizinin senaryo kalemini üstlenecek.

Gülayşe (İlayda Alişan) ve köksüzlerin yaşam mücadelesini anlatan dizinin yeni döneminde, hikayeye katılacak yeni oyuncular arasında özellikle "Çukur" dizisindeki Medet karakteriyle tanınan başarılı oyuncu Mustafa Kırantepe bulunuyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kırantepe, "Ateş Kuşları"nda emlakçı Seyfi karakteriyle hikayeye güç katacak. Dizi, yeni döneminde bir dizi yeni oyuncu ile daha izleyicilerle buluşacak.