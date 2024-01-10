"Ateş Kuşları" dizisinde çifte sürpriz! Ateş Kuşları'na iki yeni isim birden katılıyor!

Atv'nin sevilen dizisi 'Ateş Kuşları', yeni oyuncu transferleriyle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İkinci sezonunda da büyük ilgi gören dizi, yenilenen konsepti ve senaryo ekibiyle dikkat çekecek. İsa Yıldız, Ayça Mutlugil, Serdar Oğuz, Zeynep Uzma ve Mahmut Bora Erdem tarafından yazılan diziye iki genç yetenek katıldı.

Bu isimlerden biri, 'Ayça' karakteriyle Gökçem Çoban olurken, diğer genç isim ise Simay Eşme oldu.

Bozdağ Film imzalı dizinin 38. bölümünde seyirci karşısına çıkacak olan bu genç yetenekler, 'Su' karakteriyle dizinin dinamiklerine katkı sağlayacak. Ayrıca, daha önce Çukur dizisiyle tanınan Mustafa Kırantepe de 'Ateş Kuşları' kadrosuna dahil olmuştu."