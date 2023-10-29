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Atatürk'ün küçüklüğünü oynayan kim?

Ekranların sevilen yüzü Aras Bulut İynemli'nin Atatürk karakterine hayat verdiği "Atatürk 1881 - 1919" filmi bu akşam büyük bir heyecanla izleyiciyle buluşuyor. Filmle ilgili en çok merak edilen detaylardan biri, Atatürk'ün çocukluğunu canlandıran genç oyuncunun kim olduğu. Atatürk filmi çocuk oyuncu kim? Atatürk filminde Atatürk'ün çocukluğunu canlandıran çocuk kim?

Atatürk'ün küçüklüğünü oynayan kim?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 29-10-2023 21:43

Ekranların sevilen yüzü Aras Bulut İynemli'nin Atatürk karakterine hayat verdiği "Atatürk 1881 - 1919" filmi bu akşam büyük bir heyecanla izleyiciyle buluşuyor. Filmle ilgili en çok merak edilen detaylardan biri, Atatürk'ün çocukluğunu canlandıran genç oyuncunun kim olduğu.

Filmde Atatürk'ün Çocukluğunu Kim Canlandırıyor?

Aras Bulut İynemli'nin başarılı bir şekilde Mustafa Kemal Atatürk karakterini canlandırdığı bu yapım, bir yetimken ulu önder haline dönüşen Atatürk'ün hayatını ele alıyor. Filmde, Atatürk'ün çocukluk dönemini canlandıran yetenekli çocuk oyuncu Emre Mete Sönmez. 2014 doğumlu olan Sönmez, genç yaşına rağmen büyük bir beğeni topluyor.

Atatürk Filmi Hakkında Diğer Bilgiler

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini ve Atatürk'ün hayatını detaylı bir şekilde aktaran film, bu akşam 21.00'da Fox TV ekranlarında ilk gösterimini yapacak. Televizyondaki bu özel gösterimin ardından film, 3 Kasım ve 5 Ocak tarihlerinde iki ayrı bölüm olarak sinema salonlarında seyirciyle buluşacak.

Aras Bulut İynemli'nin yanı sıra birçok başarılı oyuncunun yer aldığı film, vizyon tarihi yaklaşırken izleyicilerin merakını daha da artırıyor. Fragmanları ve tanıtımlarıyla adından sıkça söz ettiren bu yapım, Atatürk'ün hayatını ve Cumhuriyet'in kuruluş sürecini farklı bir perspektiften ele alarak izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

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