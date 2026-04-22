Atakan Özyurt ve Selen Özyurt'tan İkinci Bebek Müjdesi!

Atakan Özyurt ve Selen Kaldırım Özyurt ikinci çocuklarını beklediklerini açıkladı. 2024'te Aren Ata'yı kucaklarına alan çift müjdeli haberi paylaştı.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-04-2026 12:04

Sosyal medya dünyasının sevilen isimlerinden, 'Kafalar' ekibinin üyesi Atakan Özyurt ve eşi Selen Kaldırım Özyurt, takipçilerine müjdeli bir haber verdi. 2022 yılında görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren çift, ailelerinin genişlediğini duyurdu. Henüz ilk çocuklarının heyecanını yaşarken gelen bu yeni haber, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

"Aren Ata Abi Oluyor"

2024 yılında ilk çocukları Aren Ata’yı kucaklarına alarak ebeveynlik duygusunu ilk kez tadan Özyurt çifti, ikinci kez bebek beklediklerini eğlenceli bir paylaşımla ilan etti. Sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yapan ikili, paylaştıkları gönderiye şu notu düştü:

"Aren Ata abi oluyor, biz yine hamileyiz."

Sosyal Medyada Tebrik Yağmuru

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşıma, hem takipçilerinden hem de yakın dostlarından tebrik mesajları yağdı. Atakan Özyurt’un 'Kafalar' ekibindeki arkadaşları Fatih Yasin ve Bilal Hancı başta olmak üzere, birçok dijital içerik üreticisi çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Özyurt ailesi, ikinci bebeklerinin cinsiyeti veya beklenen doğum tarihi hakkında henüz detaylı bir bilgi paylaşmazken, bu süreci yine takipçileriyle paylaşmaya devam edeceklerinin sinyalini verdi.

ÇOK OKUNANLAR
