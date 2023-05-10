Atakan Işıktutan ile aşk yaşayan İrem Derici: "Genç sev, genç kal!"

Pop Müziğin sevilen sesi İrem Derici, önceki akşam Denizli'de konser verdi.

Yoğun konser maratonuna devam eden İrem Derici, geccede birbirinde hit şarkılarını seslendirerek, konuklara eğlenceli saatler yaşattı.

Şarkıları kadar esprileriyle konukları kahkahaya boğan İrem Derici, dinleyiciler arasından bir hayranı “Çok güzelsin” diye bağırması üzerine İrem Derici “Sevdikçe güzelleşiyorum. Genç sev, genç kal.” diye cevap verdi.





Şarkıları, enerjisi ile mekanı dolduran Denizlili hayranlarının ayakta alkışladığı İrem Derici gurur dolu anlar yaşadı.





İrem Derici ve sevgilisi Atakan Işıktutan arasında 7 yaş fark var.