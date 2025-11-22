Ata Demirer’in Aşk Kaçağı! Sevgilisi Dilara Alemdar İle Aşıklar Şehri Paris'te

Ata Demirer Sevgilisi Dilara Alemdar İle Aşıklar Şehri Paris’e Gitti

Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, özel hayatında yeni bir sayfa açarak dikkatleri üzerine çekmişti. Demirer, temmuz ayında Dilara Alemdar ile olan birlikteliğini sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Şimdi ise, Ata Demirer ve sevgilisi Dilara Alemdar, aşıklar şehri olarak bilinen Paris’e tatile gitti.

Ata Demirer Aşkını Temmuzda İlan Etmişti

Ata Demirer, kendisinden yaşça küçük olan ve özel bir şirkette müdür yardımcılığı yapan Dilara Alemdar ile bir süredir birliktelik yaşıyor. Ünlü komedyen, 53'üncü yaş gününde, temmuz ayında önemli bir adım attı. Demirer, sosyal medya hesabından Dilara Alemdar ile çekilmiş fotoğrafını ilk kez paylaşarak aşkını resmen ilan etmişti. Böylece, ikilinin birlikteliği magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Çift, Romantizm Başkenti Paris’te

Aşkını duyurduktan sonra gözlerden uzak bir ilişki yaşamayı tercih eden Ata Demirer ve Dilara Alemdar, son olarak romantizm başkenti olarak bilinen Paris’te görüntülendi. Çiftin, aşıklar şehrinde baş başa tatil yaptığı öğrenildi. Bu gezi, ikilinin ilişkilerinin ne kadar ciddi olduğunu gösteren bir işaret olarak yorumlandı.