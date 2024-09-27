“Ata Demirer Gazinosu” yeni sezona kapalı gişe başladı

Ata Demirer’in Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu hikayeleriyle eğlenceyi sahneye taşıdığı gösterisi Ata Demirer Gazinosu, 25-26 Eylül tarihlerinde gerçekleştirdiği yeni sezon gösterileri ile Zorlu PSM’de sezonunu açtı.

Senelerdir izleyiciler tarafından yoğun ilgiyle devam eden, Ata Demirer’in komedi gazinosu formatını sahnelere taşıyan gösterisi “Ata Demirer Gazinosu” hem nostalji severler hem de gülmek isteyen binlerce izleyiciye Zorlu PSM’de iki gece üst üste eğlenceli bir akşam yaşattı.