Astral Seyahate Çıkan Yusuf Güney'den Uzaylı Açıklaması: “Kertenkeleye Benziyorlar!”

Astral Seyahate Çıkan Yusuf Güney’den Şaşırtan Sözler: “Uzaylılar Bizi Ciddiye Almıyor!”

Yusuf Güney, yine çok konuşulacak açıklamalarıyla gündemde! Astral seyahat, uzaylılar ve spiritüel deneyimler hakkında söyledikleriyle sosyal medyada sıkça tartışılan şarkıcı, bu kez canlı yayında iddialı ifadeler kullandı. “Uzaylılar gerçek, kertenkeleye benziyorlar” diyen ünlü isim, astral seyahatten galaktik anlaşmalara kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“Astral Seyahat Gördüğünüz Gibi Değil”

TV8 ekranlarında yayınlanan “Gel Konuşalım” programına katılan Yusuf Güney, daha önce anlattığı astral seyahat deneyimlerini detaylandırdı. “Aslında biz 3 bedenden oluşuyoruz: Fiziki beden, astral beden ve ruh. İnsan bazen uykudayken astral bedenine geçiş yapabilir” diyen Güney, bu deneyimin sanıldığı kadar kolay olmadığını ifade etti. “5-10 yıl uğraşsanız da bazı kriterler oluşmadan astral seyahat mümkün değil” sözleri dikkat çekti.

“Uzaylılar Gerçek ve Kertenkeleye Benziyorlar”

Uzaylılar hakkında konuşan şarkıcı, “Bizim dışımızda çok varlık var. Uzaylılar gerçek, özellikle kertenkeleye benzeyen türler var. Galaktik bir anlaşma var, ama her şeyi tam anlamıyla yapamıyorlar. İnsan yaratamayacaklar hiçbir zaman,” diyerek şaşkınlık yarattı. Ayrıca, “Uzaylılar bizi ciddiye almıyor” sözleri sosyal medyada gündem oldu.

“Sahte Uzaylı İstilaları Yaşanabilir”

Yılın başında “sahte uzaylı istilaları” yaşanacağını söylediğini belirten Yusuf Güney, “İnsanları uyarmam gerekiyordu” dedi. “Ölümsüzlüğü buldular biliyor musunuz?” çıkışı da stüdyoda kısa süreli şaşkınlık yarattı.

“Her Şey Gizleniyor, Beklentilerden Kurtulun”

Güney, insanın kendi farkındalığını artırması gerektiğini vurguladı. “Çağımızın en büyük hastalığı beklenti. İnsan sürekli bir şeylerden bir şey bekliyor. Her şey gizleniyor. Doğada olağanüstü sırlar var,” dedi. Hissetmenin ve farkındalığın önemine de dikkat çekti.

Peru ve Tibet Rüyalarına Girdi!

Geçtiğimiz aylarda Peru’ya giden şarkıcı, bu yolculuğun nedenini de paylaştı: “İnsan bilgisayar gibidir, kendini resetlemeli. Peru’yu rüyamda gördüm, o yüzden gittim. Tibet’e de öyle. Bunları öğrenmek, kendimi geliştirmek için yaptım.”